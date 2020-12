EE.UU. designa a Suiza y Vietnam como "manipuladores" de monedas

Estados Unidos ha designado a Suiza y Vietnam como manipuladores de monedas por supuestamente interferir con los mercados de cambio de monedas, desatando disputas con dos socios de negocios.

Los países fueron calificados como tales el miércoles en un reporte anual del Departamento del Tesoro que pretende frenar a los países para que no manipulen sus monedas para obtener ventajas comerciales injustas.

Es la primera vez que Estados Unidos ha calificado a otro país como un manipulador de monedas desde agosto del 2019, cuando China fue calificada como manipulador mientras sostenía tensas pláticas comerciales con Estados Unidos.

Washington descartó la designación en enero luego que los dos países alcanzaron acuerdos comerciales, pero el yuan de Beijing ha permanecido en la lista de monedas que el Departamento del Tesoro observa con cuidado.

El reporte dice que Suiza y Vietnam son los únicos dos países que cumplían con los tres criterios usados para identificar a un manipulador de monedas, una movida que conducirá a negociaciones durante el próximo año. Si no se alcanzan acuerdos, Estados Unidos podría imponer sanciones económicas a los dos países.

Otros países en la lista del Tesoro son India, Italia, Japón, Corea del Sur, Alemania, Singapur, Malasia, Taiwán y Tailandia.

El reporte es el último que la administración Trump producirá, dejándole al secretario del Tesoro del presidente electo Joe Biden la decisión de si mantener las designaciones.

Pero un alto funcionario del Tesoro dijo que la nominada de Biden, Janet Yellen, aún no ha sido informada sobre las designaciones y que esas decisiones le corresponden actualmente a la administración Trump, según reportó el diario The New York Times.

El reporte, que cubre las actividades del mercado de julio del 2019 a junio del 2020, fue publicado durante una pandemia del coronavirus que ha debilitado la economía mundial este año y disparado la volatilidad en los mercados de cambio internacionales.