Dos científicas ganan el Premio Nobel de Química 2020

La francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer A. Doudna ganaron este miércoles el Premio Nobel de Química por el desarrollo de un método para editar el genoma humano, anunció la Real Academia de Ciencias de Suecia.

"Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna descubrieron una de las herramientas más agudas de la tecnología genética: las tijeras genéticas CRISPR/Cas9”, informó la Academia en un comunicado.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD