Polonia aprueba más restricciones al aborto

Decenas de protestas han estallado en ciudades polacas después de que la más alta corte del país confirmara un divisivo fallo que endurece la más estricta ley antiaborto de la nación predominantemente católica.

El Tribunal Constitucional de Polonia publicó la justificación de su fallo, lo que significa que ahora puede entrar en vigor en unas horas.

Organizaciones de mujeres que encabezaron semanas de protestas a nivel nacional el año pasado han vuelto a reunir a miles que marcharon por Varsovia y otras ciudades polacas el miércoles por la noche.

En Varsovia, los manifestantes marcharon más tarde por el centro de la ciudad hasta la sede del partido gobernante con carteles del grupo líder "Huelga de mujeres" y banderas arcoíris a favor de los derechos LGBT. Como en las manifestaciones del año pasado, desafiaron la prohibición pandémica de Polonia a las reuniones.

No se informó de violencia en ninguno de los lados. Algunas de las marchas del año pasado provocaron enfrentamientos con la policía.

Se planean más protestas el jueves.

Una multitud reunida en Varsovia, Polonia, el miércoles 27 de enero de 2021, protesta luego que la más alta corte del país confirmara un fallo altamente divisivo que restringirá aún más las estrictas leyes antiaborto de la nación mayormente católica.

El fallo prohíbe el aborto de fetos con defectos congénitos y los críticos argumentan que reduce la ley ya estricta a una prohibición casi total de los abortos.

La ley vigente, antes del fallo, limitaba el aborto a casos de violación, incesto y cuando la salud o la vida de la madre está en riesgo. Una decisión judicial en octubre declaró ilegales los abortos por defectos fetales.

Los opositores al fallo alegan que el partido conservador Ley y Justicia (PiS), que asumió el poder en 2015, influyó en la corte. El partido niega la acusación.

"Ningún gobierno respetuoso de la ley debería respetar este fallo", dijo a los periodistas Borys Budka, líder del partido de oposición más grande de Polonia, la Centrista Plataforma Cívica, según Reuters.

El presidente polaco, Andrzej Duda, dijo que apoya la decisión.

“Lo he dicho muchas veces, y nunca lo he ocultado, que el aborto por las llamadas razones eugenésicas no debería permitirse en Polonia. Yo creía y creo que todo niño tiene derecho a la vida”, dijo en una entrevista en octubre pasado con Dziennik Gazeta Prawna.

Según los informes, los abortos legales han estado disminuyendo en Polonia, ya que algunos médicos se niegan a realizar el procedimiento por motivos religiosos, informó Reuters.