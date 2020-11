2 muertos y 15 heridos en ataque terrorista en Viena, dicen las autoridades

VIENA, AUSTRIA - Hombres armados abrieron fuego el lunes contra personas que disfrutaban de una última noche en Viena antes de un nuevo cierre por coronavirus, en un ataque terrorista que dejó al menos dos muertos, incluido uno de los atacantes, y 15 heridos, dijeron las autoridades.

"Me alegra que nuestra policía haya podido neutralizar a uno de los atacantes", dijo el canciller austriaco Sebastian Kurz. "No nos permitiremos nunca dejarnos intimidar por el terrorismo y combatiremos estos ataques con todos los medios".

La policía dijo que se realizaron varios disparos poco después de las 8 p.m. en una animada calle del centro de la ciudad y que había seis lugares donde ocurrieron tiroteos.

El principal funcionario de seguridad de Austria dijo que las autoridades creen que hubo varios hombres armados involucrados y que la operación policial todavía continuaba.

"Parece haber sido un ataque terrorista", dijo el ministro del Interior, Karl Nehammer, a la emisora pública ORF, y agregó que los asaltantes estaban armados con rifles. Dijo que se le había pedido al ejército que vigilara lugares clave en la ciudad para permitir que los agentes de policía persiguieran a los atacantes.

El alcalde de Viena, Michael Ludwig, dijo que 15 personas fueron hospitalizadas, siete con heridas graves.

Policías registran a una persona en Viena, luego de que se escucharan disparos cerca de una sinagoga en el centro de la ciudad. Lunes 2 de noviembre de 2020.

Oskar Deutsch, el jefe de la comunidad judía en Viena, dijo que el tiroteo tuvo lugar en la calle frente a la sinagoga principal de la ciudad, pero que no estaba claro si la casa de culto había sido atacada. La sinagoga estaba cerrada en ese momento, tuiteó Deutsch.

El rabino Schlomo Hofmeister dijo que vio al menos a una persona disparar contra personas sentadas afuera en bares en la calle debajo de su ventana.

"Estaban disparando al menos 100 rondas justo afuera de nuestro edificio", dijo Hofmeister.

"Todos estos bares tienen mesas afuera. Esta noche es la última noche antes del cierre", agregó. "A partir de la medianoche, todos los bares y restaurantes estarán cerrados en Austria durante el próximo mes, y es probable que mucha gente quiera usar esa noche para poder salir".

Kurz dijo que estas eran "horas difíciles para nuestra república" y prometió: "Nuestra policía actuará con decisión contra los culpables de este despreciable ataque terrorista".

El presidente francés, Emmanuel Macron, tuiteó que los franceses "comparten la conmoción y el dolor del pueblo austriaco golpeado por un ataque esta noche".

"Después de Francia, este es un país amigo que ha sido atacado. Esta es nuestra Europa ... No nos rendiremos", escribió.

Francia ha sufrido tres ataques atribuidos a extremistas musulmanes en las últimas semanas: uno por un refugiado paquistaní que hirió a dos personas frente a la antigua sede del periódico satírico Charlie Hebdo; la decapitación de un maestro de escuela que mostró a los estudiantes caricaturas del profeta Mahoma; y un mortal ataque con cuchillo el jueves en una iglesia en la ciudad mediterránea de Niza. Francia ha declarado alerta de máxima seguridad.

Las autoridades de Viena instaron a las personas a evitar todos los espacios abiertos y el transporte público. La policía dijo que los tranvías y autobuses no se detenían e instó a los usuarios de las redes sociales a no publicar videos de la operación policial para no poner en peligro a los oficiales.