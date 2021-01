Biden y Harris asumirán el cargo en la nueva administración de EE.UU.

Joe Biden será el nuevo presidente de Estados Unidos el miércoles, y Kamala Harris se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta cuando los dos tomen posesión al mediodía en una inauguración que se ha reducido debido a la pandemia de coronavirus.

Ausente estará la multitud típica de cientos de miles de personas que se extienden desde el Capitolio hasta el National Mall. En su lugar, un mar de 200.000 banderas estadounidenses, estatales y territoriales que representan a quienes no pudieron asistir.

Antes de asumir el cargo, Biden ha expresado un mensaje de unidad y, en particular, la necesidad de unirse y enfrentar los desafíos planteados por la pandemia que ha matado a 400.000 personas en Estados Unidos y ha causado dificultades económicas a muchos.

“Para curar, debemos recordar. A veces es difícil de recordar, pero así es como nos curamos ", dijo Biden el martes mientras él y Harris dirigían un evento de conmemoración frente al Lincoln Memorial para aquellos que murieron. Alrededor de la piscina reflectante se iluminaron unas 400 luces.

“Es importante hacer eso como nación, por eso estamos aquí hoy. Desde el atardecer hasta el anochecer, hagamos brillar las luces en la oscuridad a lo largo de la piscina sagrada del reflejo y recordemos a todos los que perdimos ”, dijo Biden.

Focos de luz en el National Mall en Washington celebran la toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris entre el Monumento a Lincoln, el Monumento a Washington y el Capitolio el 19 de enero de 2021.

Más tarde se comprometió a "ponerse manos a la obra" después de prestar juramento y dijo: "No tenemos un segundo que perder cuando se trata de abordar las crisis que enfrentamos como nación".

Biden y su esposa, Jill, y Harris junto con su esposo, Doug Emhoff, comenzarán el miércoles asistiendo a un servicio religioso en la Catedral de San Mateo el Apóstol en Washington.

Para cuando comience el servicio, está programado que el presidente saliente, Donald Trump, salga de la Casa Blanca de camino a su retiro en Florida. Trump es el primer líder estadounidense que no asiste a la toma de posesión de su sucesor en más de 150 años.

Se espera que asista el vicepresidente saliente Mike Pence, al igual que el ex presidente Barack Obama y su esposa Michelle, el ex presidente George W. Bush y su esposa Laura, y el ex presidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton

Después de la ceremonia de inauguración, está previsto que Biden y Harris participen en una ceremonia de colocación de ofrendas florales en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de Washington.

Biden, quien se desempeñó durante ocho años como vicepresidente bajo Obama, planea firmar una serie de órdenes ejecutivas y otras acciones presidenciales. Su equipo de transición dijo que eso incluiría volver a comprometerse con la Organización Mundial de la Salud, volver a unirse al acuerdo climático de París, revertir la prohibición de Trump de ingresar a los Estados Unidos desde varios países principalmente musulmanes, lanzar un esfuerzo del gobierno para promover la equidad racial en los Estados Unidos, aumentar las protecciones para las personas que ingresaron ilegalmente al país cuando eran menores y desafiar a los estadounidenses a cumplir con “su deber patriótico” y usar máscaras para combatir la propagación del coronavirus.

El miércoles por la noche, que suele estar lleno de bailes extravagantes el día de la inauguración, contará en cambio con un especial de televisión llamado "Celebrating America" ​​durante el cual hablarán tanto Biden como Harris.

Otros participantes en el evento son los artistas musicales Katy Perry, Luis Fonsi, Tim McGraw y Lin-Manuel Miranda, junto con los actores Kerry Washington y Eva Longoria, la estrella del baloncesto Kareem Abdul-Jabbar, el chef José Andrés y Kim Ng, la primera mujer. para ser gerente general de un equipo de Grandes Ligas.

Las autoridades han aumentado la seguridad de la toma de posesión con el evento que se produce dos semanas después de que los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio en un motín mortal mientras intentaban interrumpir el conteo oficial de la victoria electoral de Biden.

Harris restó importancia a las preocupaciones de seguridad personal el lunes, diciendo que está "muy ansiosa por tomar posesión".

"Caminaré allí, hasta ese momento, con orgullo, con la cabeza en alto y los hombros hacia atrás", dijo a los periodistas.

Los funcionarios de seguridad estadounidenses dicen que están tomando todas las precauciones, incluido el control de seguridad del FBI de los 25,000 miembros de la Guardia Nacional asignados a Washington para proteger el evento.

Doce miembros de la Guardia Nacional fueron destituidos de sus funciones de inauguración el martes; se descubrió que al menos dos tenían simpatías contra el gobierno, informó The Washington Post. El Post dijo que 10 fueron removidos por razones que no implicaban extremismo.

El sitio inaugural está rodeado por una cerca alta rematada con alambre de concertina, una muestra de seguridad mucho más pronunciada de lo que ha sido común en inauguraciones pasadas.

La semana pasada, la Cámara de Representantes acusó a Trump por segunda vez de incitar a la insurrección. No se ha fijado el inicio de un juicio en el Senado. Si es declarado culpable, Trump, el primer presidente de Estados Unidos en ser acusado dos veces, podría no volver a ocupar un cargo público.