Venezolanos en Houston se organizan para enviar ayuda a su país

HOUSTON - La pandemia del coronavirus ha agudizado la crisis humanitaria en Venezuela y, en Houston, ha estrechado los lazos solidarios de una comunidad dispuesta a ayudar a sus connacionales en necesidad. Arnaldo Rojas nos dice cómo.

A 2 500 millas de su natal Venezuela, en Houston, María Cristina Manrique y Joel Eliaz afinan los detalles de su próximo proyecto.

"Porque los venezolanos, no importa donde estemos, estamos sufriendo la crisis de Venezuela. La crisis venezolana se puede comparar con el virus, que no tiene fronteras”, dijo a la Voz de América.

Hace cuatro años, María Cristina fundó Saludos Connection, una organización sin ánimo de lucro que conecta a los venezolanos que residen en Houston con las necesidades que se viven en su país. Escasez que, según dice, se ha profundizado con la pandemia del coronavirus y que buscan paliar a punta de solidaridad.

"Ha aumentado el problema de desnutrición; ha aumentado el problema de la salud, porque los hospitales públicos no están dotados ni de los insumos para atender a la gente, ni muchísimo menos, de los insumos para que los doctores se protejan”, denunció esta venezolana.

Por eso, María Cristina ideó La Liga, una coalición de organizaciones como la suya, que busca unir a los venezolanos en la diáspora, con un propósito común: conectar a sus connacionales en Estados Unidos y enviar a su país cuanta ayuda haga falta, en la medida de sus posibilidades.

"Definitivamente es de vital importancia que aprendamos a mantener la unión, porque definitivamente mientras más unidos seamos, más fuertes vamos a ser como comunidad”, razonó Joel Eliaz, otro venezolano viviendo en Houston.

Eliaz, quien se mantiene en constante comunicación con sus familiares en Venezuela, asegura que según ellos le comentan, "el panorama es horrible".

"Pero la esperanza no se pierde. Hay esperanza de que no están solos, no estamos solos y vamos a seguir trabajando para ayudarnos a salir de esto”, acotó.

Según cifras oficiales, hay aproximadamente 25.000 venezolanos en Houston. El próximo proyecto de María Cristina es suplir las necesidades alimentarias de aquellas familias que viven en esta ciudad estadounidense y también sufren las secuelas de la pandemia.