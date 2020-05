Trump insiste en teoría de conspiración que vincula a presentador de TV con una muerte

WASHIGTON D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está reavivando una de sus teorías de conspiración de larga data, acerca de que un congresista republicano convertido en crítico de televisión suyo jugó un papel nefasto en la muerte de una joven en 2001.



Trump tuiteó dos veces durante el fin de semana sobre la muerte de la ayudante Lori Klausutis en la oficina del Congreso de Florida de Joe Scarborough, poco antes de que Scarborough abandonara el Congreso y luego se convirtiera en presentador de un programa de televisión de MSNBC.

Scarborough a menudo entrevistó al candidato Trump en su programa "Morning Joe" cuando se postuló para la presidencia en 2016, pero más recientemente, junto con su esposa y copresentadora Mika Brzezinski, se ha convertido en una espina en el costado de Trump cuando se enfrenta a una contienda por la reelección en noviembre.

A principios de mayo, Trump tuiteó: “¿Cuándo abrirán un caso sin resolver sobre el asunto del psicópata Joe Scarborough en Florida? ¿Se salió con la suya con el asesinato? Algunas personas piensan que sí.

Luego, el sábado, Trump tuiteó: “¿Un golpe en la cabeza? ¿Un cuerpo encontrado debajo de su escritorio? ¿Dejó el Congreso de repente? Gran tema de discusión en Florida ... y, él es un chiflado (con malas calificaciones). ¡Sigan cavando, usen la forénsica genios!

A blow to her head? Body found under his desk? Left Congress suddenly? Big topic of discussion in Florida...and, he’s a Nut Job (with bad ratings). Keep digging, use forensic geniuses! https://t.co/UxbS5gZecd







El domingo por la mañana, Trump agregó otro tuit: “Mucho interés en esta historia sobre el psicópata Joe Scarborough. ¿Entonces una joven corredora de maratón se desmayó en su oficina, golpeó su cabeza en su escritorio y murió? ¿Pensaría que hay mucho más en esta historia que eso? ¿Una aventura? ¿Qué pasa con el llamado investigador? ¡Leer la historia!".

A lot of interest in this story about Psycho Joe Scarborough. So a young marathon runner just happened to faint in his office, hit her head on his desk, & die? I would think there is a lot more to this story than that? An affair? What about the so-called investigator? Read story! https://t.co/CjBXBXxoNS