Trump pensaría reunirse con Maduro, pero hasta ahora lo ha rechazado

El presidente estadounidense Donald Trump dijo en una entrevista publicada el domingo que consideraría reunirse con el presidente en disputa venezolano Nicolás Maduro y expresó una notable falta de entusiasmo por Juan Guaidó, el líder opositor respaldado por Washington y reconocido por más de 50 naciones como presidente encargado de la nación.

"Tal vez pensaría en eso", dijo Trump cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de reunirse con Maduro durante una entrevista en la Oficina Oval con Axios el viernes, y agregó: "A Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones, rara vez se opone a las reuniones.”

"Siempre digo que pierdes muy poco con las reuniones. Pero en este momento, las rechacé", agregó Trump.

El presidente también estaba menos que entusiasmado, según se indicó, con la decisión de su administración de respaldar a Juan Guaidó, quien se declaró presidente de Venezuela después de las controvertidas elecciones de 2018 en el país. "Podría haber vivido con él o sin él, pero estaba muy firme en contra de lo que está sucediendo en Venezuela", dijo Trump a Axios cuando se le preguntó si lamentaba su decisión de aceptar la exhortación del exasesor de seguridad nacional John Bolton a apoyar a Guaidó.

"Guaidó fue elegido", dijo Trump. "Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gustó, a otras no. Estuve de acuerdo con eso. No creo que fuera, ya sabes, no creo fue muy significativo de una forma u otra ".

Los comentarios del presidente se producen luego de que extractos del la próximo libro de Bolton, "The Room Where It Happened: A White House Memoir" alegan que Trump había sido indeciso sobre Guaidó desde el principio.

Según Bolton, Trump dijo que el líder de la oposición era débil como un "niño", y lo describió como el "Beto O’Rourke de Venezuela". Bolton también alegó que Trump dijo que sería "genial" invadir Venezuela, y que el país sudamericano era "realmente parte de Estados Unidos".

El exvicepresidente de EE.UU. y candidato presidencial demócrata para las elelecciones del 3 de noviembre, Joe Biden, reaccionó en su cuenta de Twitter señalando que Trump ataca lo que ocurre en Venezuela, pero admira a dictadores como Nicolás Maduro. Agregó que, de ganar las elecciones, siempre estaría del lado del pueblo venezolano y de la democracia.

En marzo, el Departamento de Justicia acusó a Maduro y a otros 13 funcionarios venezolanos de narcoterrorismo, y Trump en agosto de 2019 amplió las sanciones contra el país a un embargo.