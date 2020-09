Sobrina de Osama bin-Laden escribe declaración por aniversario del 11 de Septiembre

En el 19º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, la sobrina del autor intelectual de los ataques, Osama Bin Laden, ha escrito una declaración pública.



“Durante los últimos diecinueve años, no ha pasado un día desde este horrible y trágico día en el que no haya pensado en ti, América, y me he lamentado en privado contigo por todas las vidas inocentes perdidas”, Noor Bin Laden (que se hace llamar Bin Ladin) escribió en su cuenta de Twitter.

"Esto se debe en parte a este inexplicable giro del destino que me vincula con estos atroces ataques, pero lo más importante es mi amor por su país".

Añadió que sus "valores y sentimientos" son "diametralmente opuestos al nombre que llevo".

Además de honrar las vidas perdidas, la ciudadana suiza también elogió a los socorristas, a los que murieron más tarde por complicaciones derivadas del ataque y a los supervivientes que perdieron a sus seres queridos.

Bin Ladin es hija de Carmen Dufour, una escritora suiza, y Yeslam bin Ladin, un medio hermano mayor de Osama. Sus padres se divorciaron en 1988. Ella y sus dos hermanas se criaron en Suiza.

Tenía 14 años el 11 de septiembre de 2001.

“Estaba tan devastada”, le dijo al New York Post. “Había estado yendo a los Estados Unidos con mi mamá varias veces al año desde los 3 años en adelante. Consideraba a Estados Unidos como mi segundo hogar ".

Bin Ladin, que había mantenido un perfil bajo, ganó notoriedad el 6 de septiembre cuando publicó una carta apoyando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.