Latinos a favor de Trump y Biden siguen tomando las calles para defender a sus candidatos

MIAMI, FLORIDA - Las movilizaciones a favor del presidente Donald Trump y del proyectado presidente electo Joe Biden tuvieron lugar este fin de semana en la capital del país, pero no fueron las únicas. En Miami, donde vive una gran población hispana, cientos de latinos a favor de ambos líderes también salieron a manifestarse ante “la incertidumbre” en la que vive el país.

Latinos por Biden

Carmen Mora es una nicaragüense que hace más de 20 años se instaló en el sur de la Florida en busca de una vida mejor. Tras hacerse ciudadana estadounidense, decidió votar a favor de Joe Biden, argumentando que no le gustan las políticas que Trump ha implementado en estos cuatro años de mandato, especialmente en los temas que tienen que ver con la inmigración.

Mora critica el discurso del actual líder del ejecutivo norteamericano, diciendo que “no hubo fraude” porque “no se han presentado pruebas” y confía que a partir del 20 de enero, la fecha prevista para la investidura de Biden, -proyectado presidente electo-, ya pueda ejercer las funciones de presidente.

“Él dice que hubo fraude, pero no lo hubo porque no hay pruebas. Mucha gente apoyamos a Biden por un cambio, y porque no queremos seguir más en esta discordia sobre el racismo y porque él (Trump) ha hecho que la sociedad se divida”, dijo Mora al explicar sus posiciones políticas.

El cubanoamericano Mike Rivero también se sumó este fin de semana a las movilizaciones de apoyo a Biden. Lo hizo con un mensaje claro: “Tras las elecciones, la población ha de unirse”.

“Es un mensaje de unidad, las elecciones ya terminaron y tenemos a Biden como presidente. Es tiempo de unirnos como país, ya nosotros estamos cansados de la división”, explicó Rivero.

El presidente Trump asegura en que él ha “ganado” las elecciones e insiste en ampararse en la justicia estadounidense para demostrar que ha habido fraude con los votos emitidos por correo. En la opinión de Rivero, “las leyes son claras, nuestro Congreso está claro: que las elecciones fueron ganadas por Joe Biden”.

“No hay duda, Trump podrá decir lo que quiera, pero las leyes son fijas y nosotros tenemos la tradición de transferir el poder sin problemas, y eso es lo que va a pasar”, agregó convencido de que todo forma parte de una estrategia de Trump pero que, al final, acabará “cediendo y reconociendo la derrota”.

La mayoría de los latinos en las recientes marchas en Miami fueron cubanos y nicaragüenses. Algunos señalaban los “paralelismos” que, según ellos, había entre la actitud de Trump y los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“(Trump) nos decía que Biden era un socialista y un comunista, pero él se está comportando como ellos, está atacando las bases demócraticas de este país”, subrayó Juan García, que también estuvo presente.

Latinos por Trump

A escasos cincuenta metros de la convocatoria de Biden, decenas de seguidores de Trump también se congregaban para denunciar “el fraude” que, en su opinión, había habido en los comicios.

“Hay pruebas contundentes de que sí ha sido un fraude, en muchos estados ha habido fraude, pero sabemos que no hay problema porque dentro de poco tiempo la Corte Suprema va a intervenir, y cuando se imponga la Enmienda 12 (la que provee un procedimiento para elegir a un presidente y un vicepresidente) de la Constitución todo va a quedar claro, y ese va a ser el principio del fin de Biden”, dijo Carlos A. Delgado, un cubanoamericano que lleva casi medio siglo residiendo en el sur de la Florida.

A su juicio, la elección de la jueza Amy Coney Barrett, considerada conservadora, puede ser determinante para que Trump continúe en el poder.

María Falcón, también nacida en Cuba, dejó todo lo que tenía previsto para salir a la calle y “defender a mi presidente”.

“Estamos denunciando que ha habido fraude en las elecciones, pero primero que todo estamos defendiendo que queremos que vuelva la justicia y la institucionalidad en Estados Unidos, queremos ver un proceso limpio, no queremos ver a las instituciones de Estados Unidos plagadas de mentiras y corrupción”, decía la mujer convencida de que “la libertad” podría estar en peligro a partir de ahora.

A pesar de que ni Trump ni el equipo legal que lo representa han podido presentar pruebas contundentes de fraude, los simpatizantes están convencidos de que el presidente actual tiene “un as en la manga” con el que podrá “demostrar que el fraude ha sido una realidad”.

Mientras tanto, simpatizantes de ambos partidos continúan tomando las calles. Unos para pedir “unidad” con la llegada de Biden y otros para reclamar que la justicia “haga algo” para que Trump siga al frente del ejecutivo estadounidense.