John Lewis, ícono de derechos civiles, homenajeado en el Capitolio de EE.UU.

El difunto legislador estadounidense y defensor de los derechos civiles John Lewis será reconocido el lunes y el martes con uno de los más altos honores que un ciudadano estadounidense puede recibir: yacer en capilla ardiente en el Capitolio de Estados Unidos.

Lewis falleció la semana pasada a la edad de 80 años después de una batalla de un año contra el cáncer de páncreas en estadio avanzado.

Su ataúd será llevado al edificio donde sirvió a la gente de su distrito de Georgia durante 33 años. De acuerdo con los protocolos relacionados al COVID-19, el féretro de Lewis se ubicará en la parte superior de los escalones del frente del Capitolio para que el público pueda presentar sus respetos de forma segura con pautas de distanciamiento social y requisitos de uso de máscaras.

El ataúd del representante John Lewis es llevado sobre el puente Edmund Pettus en un carruaje tirado por caballos durante un servicio conmemorativo para Lewis, el domingo 26 de julio de 2020, en Selma, Alama.

Lewis yació en capilla ardiente el domingo en Montgomery, Alabama, para brindar a la gente de su estado natal la última oportunidad de presentar sus últimos respetos.

El cuerpo de Lewis llegó al Capitolio de Alabama poco después de que una carroza tirada por caballos llevó su ataúd cubierto con la bandera a través del Puente Edmund Pettus en Selma, el mismo puente donde la policía lo golpeó a él y a otros manifestantes de derechos civiles cuando intentaron cruzarlo durante una caminata a Montgomery en 1965. Ese día se conoció como "Domingo sangriento".

Nadie en el puente hace 55 años imaginaría que un día, un hombre negro cruzaría ese mismo puente en honor, con las banderas en todo el estado izadas a media asta como señal de respeto por él y por todo lo que luchó por lograr.

El domingo fue el segundo día de casi una semana de memoriales y recuerdos para Lewis. Después de yacer en capilla ardiente en Washington el lunes y el martes, Lewis será honrado en el Capitolio en Atlanta, Georgia, el miércoles, antes de su funeral el jueves en la Iglesia Bautista Ebenezer, donde predicó el reverendo Martin Luther King Jr. Será enterrado en el cementerio South View de Atlanta.

Lewis será el segundo legislador negro en yacer en capilla ardiente en el estado en el Capitolio de Estados Unidos. El congresista Elijah Cummings, quien murió el año pasado, fue el primero.

Se celebraron dos servicios conmemorativos para Lewis el sábado en Alabama, donde nació en 1940.

En el servicio público de la Universidad de Troy, cinco hermanos y un sobrino nieto hablaron de Lewis como un hombre de familia amoroso y valiente.

"Trabajó toda la vida para ayudar a los demás", dijo el hermano Henry “Grant” Lewis.

John Lewis fue honrado como un héroe del movimiento de derechos civiles de EE.UU. de la década de 1960. Alabama honra al legislador John Lewis, héroe de derechos civiles en EE.UU. Procesión y honras fúnebres en Selma, Alabama, para el fallecido legislador demócrata John Lewis.

Su hermano Samuel dijo que su madre había advertido a John "que no se metiera en problemas, que no se interpusiera en el camino". Samuel Lewis agregó que su hermano no hizo caso a la advertencia de su madre, diciendo: "Todos sabemos que John se metió en problemas, se interpuso en el camino, pero fue un buen problema".

Lewis había querido asistir a la Universidad de Troy, en Troy, Alabama, su lugar de nacimiento, pero se le negó la admisión a lo que entonces era una escuela solo para blancos.

Lewis, quien de joven predicó a los pollos en la granja de su familia, finalmente obtuvo un título de la Universidad de Fisk, en religión y filosofía. Años después, la Universidad de Troy otorgó un doctorado honorario a Lewis.

Escuche EE.UU. - Homenaje a John Lewis

El senador Doug Jones de Alabama dijo que la actual cosecha de manifestantes "están protestando pacíficamente, sin violencia", como lo hizo Lewis durante el movimiento de derechos civiles. El presidente Donald Trump "los pinta a todos con un pincel amplio y los llama matones, pero se equivoca", dijo, "son patriotas que quieren que Estados Unidos avance hacia una nación de iguales".