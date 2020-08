Huracán Laura se fortalece mientras avanza hacia Texas y Luisiana

El huracán Laura se fortalecerá rápidamente el miércoles hasta alcanzar categoría 4, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en la Florida.

Actualmente, Laura permanece en la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora.

El meteoro se encontraba en la mañana del miércoles unos 465 kilómetros al sureste de Galveston, Texas, dijeron los meteorólogos.

Anteriormente, el centro corroboró que Laura había alcanzado la fuerza de un huracán de categoría 2 en el Golfo de México y avanzaba hacia las costas de Luisiana y Texas.

Más de medio millón de personas recibieron la orden de evacuar las costas de Texas y Luisiana antes de la llegada de Laura. La agencia AP describió los esfuerzos como la mayor evacuación durante la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre daños potencialmente devastadores.

Lina Hidalgo, la máxima ejecutiva del condado de Harris, que abarca Houston, dijo en una rueda de prensa el martes que "esta tormenta ciertamente puede causar una devastación sin precedentes" al tocar tierra el miércoles por la noche o jueves temprano.

"Realmente tenemos que decir: prepárate para lo peor", agregó.

El condado de Hidalgo instó a la evacuación voluntaria en la región costera que rodea a Houston, y se establecieron refugios en San Antonio, Dallas y Austin.

El portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo en Twitter que el presidente Donald Trump ha sido informado sobre el huracán y que la agencia de administración de desastres, FEMA, ha desplegado reservas de "recursos de respuesta y productos básicos en lugares estratégicos de la costa del golfo".

