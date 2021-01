Trump no podrá jugar golf en Escocia durante la pandemia

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo el martes que debido al confinamiento recientemente impuesto por el COVID-19, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no podrá jugar allí al golf en las próximas semanas.

En declaraciones a los periodistas durante su actualización regular sobre la situación de la pandemia, se le preguntó a Sturgeon sobre los informes de que Trump planeaba viajar a su resort de golf de Turnberry, en Escocia, el 20 de enero cuando el presidente electo Joe Biden tome posesión del cargo.

"No permitimos que la gente venga a Escocia sin un propósito esencial en este momento, y eso se aplicaría tanto a él como a cualquier otra persona", dijo la mandataria al tiempo que agregó: "Y venir a jugar golf no es lo que yo consideraría un propósito esencial".

Sturgeon anunció un cierre total en Escocia el lunes luego de un aumento en los casos de COVID-19. La normativa también incluye una prohibición de viajar.

Hasta la fecha, la Casa Blanca ha rechazado aclarar qué hará Trump el día de la investidura de Biden.

Pero el diario escocés The Sunday Post informó esta semana que se le había dicho a las autoridades del aeropuerto Prestwick de Glasgow que esperaran la llegada de un avión militar estadounidense previamente utilizado por Trump. El mismo informe apunta que se vieron aviones de vigilancia militar estadounidenses dando vueltas en el campo de golf en las últimas semanas.

Sturgeon, una crítica de Trump, dijo a los reporteros que no tenía idea de cuáles son los planes de viaje del presidente saliente, pero agregó: "Espero que, y es lo que todos esperan -bueno, no todos necesariamente-, que el plan de viaje que tenga de inmediato sea salir de la Casa Blanca. Pero más allá de eso, no lo sé", sentenció con sorna.