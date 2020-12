El sospechoso del atentado de Nashville no estaba en el radar de la policía

Los investigadores estadounidenses dicen que el hombre detrás del atentado del día de Navidad en Nashville "no estaba en nuestro radar" mientras continuaban trabajando para determinar el motivo de la explosión del viernes que hirió a tres personas.

"Él no era alguien que fue identificado como una persona de interés para la oficina, por lo que no estábamos familiarizados con esta persona hasta ... este incidente", dijo David Rausch, director de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, mientras hablaba con los periodistas a través de un Conferencia de Zoom.

El domingo, las autoridades identificaron a Anthony Quinn Warner, de 63 años, como el hombre que hizo estallar una casa rodante al amanecer en un vecindario de la ciudad sureña de Nashville, en Tennessee, y se suicidó. La explosión dañó decenas de edificios e interrumpió los sistemas de telecomunicaciones en el vecindario, que está lleno de bares y restaurantes de música country.

Los investigadores utilizaron ADN y otras pruebas, como localizar el número de identificación del vehículo de la casa rodante y sugerencias del público para vincular a Warner con la explosión.

Rausch dijo el lunes que la madre de Warner estaba cooperando con la investigación, pero que el motivo de la explosión aún no estaba claro. Dijo que el único arresto de Warner fue por un cargo relacionado con la marihuana en 1978.

Rausch dijo que la investigación de varias agencias sobre la explosión involucra a la Oficina de Investigaciones de Tennessee, el FBI y la Oficina federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

"Todos estamos tomando piezas del rompecabezas, trabajando para determinar cuál fue la motivación para este individuo", dijo.

Desde la explosión, se han enviado cientos de pistas y pistas a las fuerzas del orden.

Agentes EE.UU. investigan más de 500 pistas tras explosión en Nashville Varios vehículos y más de 40 negocios resultaron dañados por la explosión de una casa rodante en el centro de Nashville, el Día de Navidad.

Un vecino de Warner, Rick Laude, dijo a The Associated Press que habló con Warner pocos días antes de la explosión. Dijo que Warner le dijo: "Nashville y el mundo nunca me olvidarán".

Laude dijo que nada sobre Warner levantó señales de alerta y que asumió que el comentario significaba que "algo bueno" iba a suceder para Warner financieramente.

El FBI dijo que sus agentes y los de ATF aún estaban recuperando y analizando evidencia. El área alrededor de la explosión permaneció cerrada el lunes.

"El motivo del incidente aún no está claro", dijo el FBI en un comunicado el domingo por la noche. "Todavía se está siguiendo a los clientes potenciales, pero en este momento, no hay indicios de que haya otras personas involucradas".

Las autoridades registraron la casa de Warner el sábado en el suburbio de Antioch, a unos 18 kilómetros del lugar de la explosión.

Varios vecinos de Warner dijeron haber visto un vehículo recreativo de color claro, como el que estalló el viernes, en el patio trasero del dúplex de Antioch durante los últimos meses.

Los registros públicos muestran que Warner tenía experiencia con la electrónica y las alarmas. También trabajó en trabajos de tecnología de la información.

Los investigadores no saben por qué Warner eligió el centro de Nashville para lo que describieron como un "acto intencional" y una "bomba deliberada".

Una teoría es que un edificio de comunicaciones de AT&T fue atacado porque el vehículo recreativo estaba estacionado cerca de él cuando explotó la bomba.

Rausch dijo el lunes que el padre de Warner había trabajado para AT&T, pero que no estaba claro si eso estaba relacionado de alguna manera.

Las comunicaciones se vieron afectadas en varios estados como resultado de la explosión, aunque gran parte del servicio se restableció el domingo por la tarde.

El alcalde de Nashville, John Cooper, dijo el domingo al programa "Face the Nation" de CBS News que la ubicación del bombardeo, junto al edificio de AT&T, indicaba que estaba destinado a ser un ataque al servicio de comunicaciones.

"Parece que tiene que haber alguna conexión con las instalaciones de AT&T y el lugar del bombardeo", dijo. "Tiene que tener algo que ver con la infraestructura".

Se acreditó a seis agentes de policía por salvar a las personas de resultar heridas después de que un mensaje grabado proveniente del vehículo indicara que las personas deberían evacuar.