EE.UU.: elección complementaria en Georgia decide control del Senado

WASHINGTON - El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente electo, Joe Biden, celebraron el lunes actos de campaña en el estado sureño de Georgia, donde una elección para dos puestos del Senado decidirá este martes el balance de poder en la cámara alta del Congreso.

La composición final del Senado definirá drásticamente el movimiento legislativo en los dos primeros años de la presidencia de Joe Biden.

Biden dijo en Atlanta, el lunes, que los votantes en Georgia “trazarán el curso, no solo para los cuatro próximos años, sino para la siguiente generación”. También señaló que los georgianos votaron en números sin precedentes en la elección presidencial de noviembre y le dieron una estrecha victoria en el estado. “Ahora necesitamos que voten de nuevo en cantidades récord”, indicó Biden.

Trump hizo campaña en el sector fuertemente republicano de Dalton, en el norte del estado, donde reiteró sus quejas contra las autoridades electorales de Georgia por negarse a revertir su derrota ante Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

“No hay forma en que hayamos perdido Georgia”, dijo Trump. “He tenido dos elecciones y las he ganado las dos”, dijo a la multitud.

Trump de nuevo reclamó falsamente que la elección de noviembre estuvo amañada y exhortó a los republicanos a “inundar” las urnas este martes.

“Los demócratas están tratando de robarse la Casa Blanca, ustedes no pueden dejarlos”, dijo Trump. “Ustedes no pueden dejarlos que se roben el Senado, no pueden permitir que eso suceda”.

Trump respaldó a los senadores republicanos David Perdue, un exejecutivo empresarial, y Kelly Loeffler, una de las legisladoras más acaudaladas de Estados Unidos.

Biden hizo campaña por los demócratas Jon Ossoff, un productor de documentales de televisión, quien se enfrenta a Perdue, y el reverendo Raphael Warnock contra Loeffler.

Las encuestas reflejan a los dos demócratas con ligeras ventajas antes de la votación, que es una segunda vuelta electoral porque ninguno de los cuatro candidatos obtuvo una mayoría en la elección de noviembre. Georgia es históricamente un estado republicano y Biden es el primer demócrata que gana una elección presidencial allí desde 1992.

La asistencia de votantes en esta elección para el Senado se espera que será excepcionalmente alta, y ya más de 3 millones de electores han votado anticipadamente, dos tercios de ellas en persona y el resto por correo.

Cinco millones de votos se contaron en Georgia en la elección de noviembre, pero unas 100.000 personas que no votaron entonces lo han hecho en esta elección para el Senado.

Los votantes anticipados se inclinaron fuertemente a los demócratas en noviembre, por lo que la elección en persona el martes es crucial para los republicanos.

Ninguna de estas boletas se tabulará hasta este martes y los ganadores oficiales, en dependencia de lo cerrado de la elección, probablemente no se conocerán en la noche de la elección.

La composición del Senado es actualmente de 50 republicanos y 48 demócratas. Si ambos demócratas ganan el martes, lograrán el empate con 50 miembros de cada partido y la vicepresidenta Kamala Harris con el voto decisivo en todas las votaciones empatadas.

Una victoria republicana en cada contienda dejará un Congreso dividido, con los republicanos controlando el Senado y los demócratas la Cámara de Representantes.