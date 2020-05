Departamento de Justicia retira cargos contra el exasesor de Trump, Michael Flynn

WASHINGTON D.C. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró el jueves los cargos contra el exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn, quien se declaró culpable de mentir al FBI sobre contactos con Rusia antes de que el mandatario asumiera la presidencia, en enero de 2017.

En los documentos presentados ante la Corte del Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia dijo que, después de haber revisado todos los hechos del caso, incluyendo detalles recientemente “presentados y divulgados”, el gobierno concluyó que “la entrevista al Sr. Flynn no estaba conectada con, ni justificada por la investigación de contrainteligencia del FBI”.

“El gobierno no está convencido de que la entrevista del 24 de enero del 2017 se realizó con una base investigativa legítima y, por lo tanto, no cree que las declaraciones del Sr. Flynn fueran relevantes, incluso si son ciertas”, escribió el departamento. El juez que lleva el caso, Emmet Sullivan, debe decidir si aceptar o no la moción del gobierno.

El presidente Trump reaccionó en la Casa Blanca a la decisión de la cartera liderada por el secretario de Justicia, William Barr, diciendo: “es un hombre inocente (…) para mí es un gran luchador”.

Trump, quien ha defendido a Flynn fervientemente, había dicho el mes pasado que estaba considerando otorgarle un perdón “completo” a su exasesor.

La decisión de retirar los cargos contra Flynn llega menos de tres meses después de que Barr encargara a Jeffrey Jenesen, fiscal para el Distrito Este de Missouri, revisar la gestión del caso por parte del Departamento de Justicia.

En un comunicado, Jensen dijo que haber concluido que “el curso apropiado y justo es desestimar el caso” y que el fiscal general Barr había estado de acuerdo con sus conclusiones.

Flynn, un exgeneral, fue uno de los seis socios de Trump acusados en la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre los lazos entre Rusia y la campaña de Trump del 2016. La acusación lo encontró culpable de mentir al FBI y a altos cargos del gobierno, como el vicepresidente, Mike Pence, sobre sus vínculos con el embajador de Rusia, Serguéi Kilisak.

Trump despidió a Flynn de su cargo, en el que solo duró 24 días, después de que la información de sus contactos con el embajador salió a a luz.

Flynn había entrado en un acuerdo de culpabilidad con los fiscales dentro del que se suponía debía cooperar con la justicia. Sin embargo, decidió cambiar de enfoque y de abogados y alegar que había sido presionado para mentir sobre sus reuniones en el 2016 con Kilisak.

Críticas hacia el Departamento de Justicia

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, criticó la decision del retirar los cargos en un comunicado y acusó al Departamento de Justicia de corrupción.

“La evidencia contra el general Flynn es abrumadora (…) y ahora el politizado y profundamente corrupto Departamento de Justicia va a permtir que compinche del president simplemente se camine libre”, escribió el legislador demócrata.

Poco después de que la moción para retir los cargos fuera presentada ante la corte, el fiscal Brandon Van Greck, exmiembro del equipo de Mueller y uno de los funcionarios que estaba llevando el caso de Flynn, se retiró del caso, según informó la agencia Reuters.

En Febrero, cuatro fiscales que buscaban una penade más de siete años de cárcel para otro exasesor de Trump, Roger Stone, decidieron retirarse del caso en protesta después de que Barr anulara su recomendación de sentencia.