Cámara de Representantes EE.UU. aprueba ayuda de $ 2000 sugerida por Trump y la envía al Senado

WASHINGTON D.C. - La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó abrumadoramente el lunes para aumentar los cheques de ayuda por COVID-19 a $ 2,000, cumpliendo con la demanda del presidente Donald Trump de pagos mayores y envió el proyecto de ley al Senado controlado por el Partido Republicano, donde el resultado es incierto.

Los demócratas lideraron la aprobación, 275-134, con su mayoría a favor de la asistencia adicional, y docenas de republicanos se unieron para aprobar. El Congreso había acordado pagos más pequeños de $ 600 en un compromiso sobre el gran proyecto de ley de alivio de fin de año que Trump firmó a regañadientes. Los demócratas favorecían pagos más altos, pero el impulso de Trump puso a sus aliados republicanos en una situación difícil.

El voto dividió profundamente a los republicanos que en su mayoría se resisten a gastar más. Pero muchos republicanos de la Cámara de Representantes se unieron en apoyo, prefiriendo vincularse con los demócratas en lugar de oponerse al presidente saliente. Los senadores debían regresar a la sesión el martes, obligados a considerar la medida.

Trump se desmarca de republicanos y pide paquete de ayudas "mayor aún" que el demócrata La propuesta del mandatario se acerca más a la de la oposición que a la de su propio partido. Trump reconoce que algunos "no están de acuerdo", pero acusa a los demócratas de querer bloquear las negociaciones hasta después de las elecciones presidenciales.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró: "Los republicanos tienen una opción: votar por esta legislación o votar para negarle al pueblo estadounidense" la asistencia que dijo que necesitan durante la pandemia.

El enfrentamiento podría terminar siendo más un símbolo que una sustancia. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, se ha negado a decir públicamente cómo manejará el Senado el proyecto de ley cuando los demócratas intenten impulsarlo para una votación el martes.

La acción legislativa durante la rara sesión de la semana festiva puede hacer poco para cambiar el paquete de gastos federales y de alivio de COVID-19 de más de $ 2 billones que Trump firmó como ley el domingo, uno de los proyectos de ley más grandes de este tipo que brinda alivio a millones de estadounidenses.

El representante Kevin Brady de Texas, presidente del Comité de Medios y Arbitrios, reconoció la división y dijo que el Congreso ya había aprobado amplios fondos durante la crisis del COVID-19. "Nada en este proyecto de ley ayuda a nadie a volver al trabajo", dijo.

El paquete que el presidente firmó como ley incluye dos partes: $ 900 mil millones en ayuda COVID-19 y $ 1,4 billones para financiar agencias gubernamentales. Entregará el efectivo buscado durante mucho tiempo a empresas e individuos y evitará un cierre del gobierno federal que de otro modo habría comenzado el martes, en medio de la crisis de salud pública.

Además de los cheques directos de $ 600 para la mayoría de los estadounidenses, la parte de COVID-19 del proyecto de ley revive un aumento semanal de beneficios por desempleo pandémico, esta vez $ 300, hasta el 14 de marzo, así como un popular Programa de protección de cheques de pago de subvenciones a empresas para mantener a los trabajadores nóminas. Extiende las protecciones de desalojo, agregando un nuevo fondo de asistencia para el alquiler.

El paquete COVID-19 se basa y amplía un esfuerzo anterior de Washington. Ofrece miles de millones de dólares para la compra y distribución de vacunas, para el rastreo de contactos de virus, departamentos de salud pública, escuelas, universidades, agricultores, programas de despensa de alimentos y otras instituciones y grupos que enfrentan dificultades por la pandemia.

Los estadounidenses que ganen hasta $ 75,000 calificarán para los pagos directos de $ 600, que se eliminan gradualmente a niveles de ingresos más altos, y hay un pago adicional de $ 600 por hijo dependiente.

Mientras tanto, la parte del proyecto de ley que financia el gobierno mantiene a las agencias federales funcionando en todo el país sin cambios dramáticos hasta el 30 de septiembre.

Junto con las votaciones el lunes y martes para anular el veto de Trump a un proyecto de ley de defensa radical, el intento de enviar cheques de la era de la pandemia mucho más altos a la gente es quizás el último enfrentamiento de los últimos días en el cargo del presidente, ya que impone nuevas demandas y disputa los resultados de la elección presidencial. El nuevo Congreso prestará juramento el domingo.

La repentina decisión de Trump de firmar el proyecto de ley en Florida, donde pasa las vacaciones, se produjo cuando se enfrentó a crecientes críticas de los legisladores de todos los lados por sus demandas de última hora. El proyecto de ley bipartidista negociado por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ya había sido aprobado por la Cámara y el Senado por amplios márgenes. Los legisladores habían pensado que tenían la bendición de Trump después de meses de negociaciones con su administración.

La desafiante negativa del presidente a actuar, publicitada con un video que tuiteó justo antes de las vacaciones de Navidad, desató el caos, un lapso en las prestaciones por desempleo para millones y la amenaza de un cierre del gobierno por la pandemia. Fue otra crisis de su propia creación, que se resolvió cuando finalmente firmó el proyecto de ley.

En su declaración sobre la firma, Trump repitió sus frustraciones con el proyecto de ley de ayuda COVID-19 por proporcionar solo $ 600 cheques a la mayoría de los estadounidenses y se quejó de lo que consideraba un gasto innecesario, particularmente en ayuda exterior, en gran parte propuesta en su propio presupuesto.

Si bien el presidente insistió en que enviaría al Congreso "una versión con líneas rojas" con los gastos que desea eliminar, esas son meras sugerencias al Congreso. Los demócratas dijeron que se resistirían a tales recortes.

Por ahora, la administración solo puede comenzar a trabajar enviando los pagos de $ 600.

La caravana del presidente Donald Trump en una autopista de West Palm Beach, en Florida, el lunes 28 de diciembre de 2020, tras partir del Trump International Golf Club, de regreso a Mar-a-Lago, el club privado del presidente.

Un día después de la firma, Trump estaba de regreso en el campo de golf en Florida, el estado donde se espera que se mude después de que el presidente electo Joe Biden tome posesión el 20 de enero.

El representante republicano Mo Brooks de Alabama, un conservador que apoyó el extraordinario e inútil desafío de Trump a los resultados de las elecciones, se contó el lunes entre los oponentes a un paquete de ayuda más generoso y al llamado de Trump de pagos más altos.

"Es dinero que no tenemos, tenemos que pedir prestado para conseguirlo y no podemos permitirnos devolverlo", dijo en "Fox and Friends".

Pero la representante republicana Elise Stefanik de Nueva York dijo que estaba abierta a la idea de cheques de $ 2,000. "Muchos estadounidenses necesitan urgentemente ayuda", dijo en el programa.

En total, tanto republicanos como demócratas acogieron rápidamente la decisión de Trump de convertir el proyecto legislativo en ley.

“El proyecto de ley de compromiso no es perfecto, pero hará mucho bien a los habitantes de Kentucky y los estadounidenses que luchan en todo el país y que necesitan ayuda ahora”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Ky. “Agradezco al presidente por convertir este alivio en ley”.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, dijo que ofrecería la propuesta de Trump de cheques de $ 2,000 para una votación en el Senado, lo que pondría a los republicanos en un aprieto.

"La Cámara aprobará un proyecto de ley para dar a los estadounidenses cheques de $ 2,000", tuiteó Schumer. "Luego, me moveré para aprobarlo en el Senado". Dijo que ningún demócrata se opondrá. "¿Lo harán los republicanos del Senado?"

Los demócratas prometen más ayuda una vez que Biden asuma el cargo, pero los republicanos están señalando un enfoque de esperar y ver.

Biden dijo a los periodistas en un evento en Wilmington, Delaware, que apoyaba los cheques de $ 2,000.