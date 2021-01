Netflix encabeza lista de nominaciones a premios GLADD

NUEVA YORK, EE.UU. - Netflix es una vez más el principal contendiente en los Premios GLAAD para los Medios con 26 nominaciones, incluidas películas como "Ma Rainey's Black Bottom" y "The Prom", series de comedia como "Dead to Me" y "Big Mouth" y dramas para la televisión como "The Umbrella Academy" y "Ratched ".

Durante los últimos años, Netflix ha liderado las nominaciones anuales de GLAAD, que premia a los medios por sus representaciones justas y precisas de las personas LGBTQ. HBO Max siguió este año con nueve nominaciones, y Amazon, Hulu y HBO recibieron cuatro cada una.

Netflix supera los 200 millones de suscriptores en tiempos de pandemia La pandemia del coronavirus ha atrapado a millones en sus casas. Desde ahí trabajan, ahí se entretienen, ahí pasan la mayor parte del tiempo. Y esto ha ayudado a la empresa Netflix a aumentar sus suscriptores.

El Hallmark Channel recibió su primera nominación por "The Christmas House", la primera película navideña de la cadena que presenta a un personaje principal gay. GLAAD también señaló que los personajes transgénero aparecían de manera destacada en "9-1-1: Lone Star”, "Star Trek: Discovery", "Saved by the Bell", "Big Mouth" y "Supergirl".

Los ganadores de los premios se anunciarán durante una ceremonia virtual programada para abril.

Varias categorías aumentaron de cinco a 10 nominados para reconocer la expansión en los niveles de representación LGBTQ en varios géneros de medios.

"Los nominados de este año nos recuerdan que incluso en tiempos de división política y cultural, la representación y visibilidad diversas de LGBTQ pueden iluminar, entretener y crear un cambio duradero", dijo la presidenta y directora ejecutiva de GLAAD, Sarah Kate Ellis, en un comunicado.

50 años de orgullo LGBTQ exhibidos en protestas, desfiles en EE.UU. 50 años de orgullo LGBTQ exhibidos en protestas, desfiles en EE.UU.

Los servicios de transmisión recibieron un total de 58 nominados, las cadenas de cable recibieron 29 nominaciones y las cadenas de transmisión recibieron 14. GLAAD también honró a "Out", un cortometraje animado de Pixar en Disney+, que presenta la primera historia LGBTQ principal de Pixar, y "After Forever", una serie corta ganadora de un premio Emmy en Amazon Prime Video que sigue a un grupo de amigos homosexuales.

En un reciente informe, GLAAD encontró que la inclusión LGBTQ y de género en la televisión se ha disminuido levemente esta temporada debido a retrasos y cierres causados ​​por la pandemia de COVID-19.

Los artistas musicales que obtuvieron nominaciones a GLAAD este año incluyen a Adam Lambert, Brandy Clark, Halsey, Kehlani, Lady Gaga, Miley Cyrus, Pabllo Vittar, Peppermint, Ricky Martin y Sam Smith.