Muere la actriz Cloris Leachman a los 94 años

Cloris Leachman, ganadora del Oscar por su interpretación de una ama de casa solitaria en "The Last Picture Show" y una delicia cómica como la temible Frau Blücher en "Young Frankenstein" y la vecina Phyllis en "The Mary Tyler Moore Show", ha muerto a los 94 años de edad.

Leachman murió mientras dormía por causas naturales en su casa en Encinitas, California, dijo el miércoles la publicista Monique Moss. Su hija estaba a su lado, dijo Moss.

Una actriz de un rango extraordinario, Leachman desafió el encasillamiento. En su temprana carrera televisiva, apareció como la madre de Timmy en la serie "Lassie". Interpretó a una prostituta fronteriza en "Butch Cassidy and the Sundance Kid", a un miembro de la familia en "Crazy Mama" y a Blücher en "Young Frankenstein" de Mel Brooks, en la que la sola mención de su nombre hacía relinchar a los caballos.

“No había nadie como Cloris. Con una sola mirada, tenía la capacidad de romper tu corazón o hacerte reír hasta que las lágrimas corrieran por tu rostro”, dijo Juliet Green, su representante de toda la vida, en un comunicado.

En 1989 realizó una gira con "Grandma Moses", una obra en la que tenía entre 45 y 101 años. Durante tres años en la década de 1990 apareció en las principales ciudades como la esposa del capitán en el renacimiento de "Show Boat". En la versión cinematográfica de 1993 de "The Beverly Hillbillies", asumió el papel de Irene Ryan como la Abuela Clampett.

También tuvo un papel ocasional como Ida en "Malcolm in the Middle", ganando premios Emmy en 2002 y 2006 por ese programa. Su botín de Emmys, a lo largo de los años recibió ocho en total, incluyó un trofeo para la comedia de Mary Tyler Moore.

En 1953, Leachman se casó con George Englund, más tarde director y productor de cine, y tuvieron cinco hijos: Adam, Bryan, George, Morgan y Dinah. La pareja se divorció en 1979. Su hijo Bryan Englund fue encontrado muerto en 1986 a los 30 años.

(Con información de AP)