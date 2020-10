Ganador del Oscar Jeff Bridges diagnosticado con linfoma

El ganador del Oscar, Jeff Bridges, conocido por su papel en el filme de 1998 “The Big Lebowski”, fue diagnosticado con linfoma, anunció el actor el lunes por la noche.

Bridges usó su distintiva voz del personaje The Dude de la clásica película de culto para dar a conocer su enfermedad, al tuitear: “Como el Dude diría... Nueva M****A ha salido a la luz”.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.