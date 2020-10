Biden comienza campaña puerta a puerta en estados clave

WASHINGTON, D.C. - A partir del próximo fin de semana, el equipo de campaña del candidato demócrata para la presidencia, Joe Biden, comenzará a pedir el voto puerta por puerta en algunos estados clave, donde las encuestas muestran que su ventaja sobre el presidente Donald Trump se está disipando.

Desde el próximo sábado, cientos de voluntarios comenzarán el esfuerzo de convencer a los votantes en Nevada, Michigan, New Hampshire y Pennsylvania, según detalló la agencia The Associated Press.

En un comunicado, la gerente de campaña de Biden, Jen O’Mallley, explicó que la decisión ayudará a movilizar a los “votantes que son más difíciles de contactar por teléfono”, según informaron varios medios nacionales.

A diferencia de la campaña del presidente Trump, que ha celebrado mítines multitudinarios, al aire libre y en espacios cerrados, la estrategia de Biden se ha centrado en eventos online, llamadas telefónicas y mensajes de texto.

O’Malley aseguró en el comunicado que ahora, con los voluntarios dirigiéndose a los votantes en persona, la campaña presidencial de Biden es “la más innovadora y avanzada tecnológicamente”.

A nivel nacional, Biden lleva una ventaja de siete puntos porcentuales respecto a Trump, según el agregador de encuestas RealClearPolitics. Sin embargo, en varios estados bisagra, esa ventaja es menos prominente. En los estados sureños de Florida, Georgia y Carolina del Norte, por ejemplo, es de menos de dos puntos porcentuales.