United exigirá usar mascarillas durante sus vuelos

A partir del jueves United Airlines exigirá usar mascarillas. Si no tiene, el personal de vuelo le ofrecerá una. Si no se la pone, llenarán un reporte y podrían incluirlo en una lista que no le permitirá abordar vuelos en un futuro. Se anticipa que otras aerolíneas adoptarán políticas similares.