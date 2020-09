Pandemia de COVID-19 cobra la vida a 900.000 personas en el mundo

Con la cifra mundial de muertos por la pandemia de COVID-19 ahora sobre los 900.000, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos dice que la suspensión de los ensayos globales finales de la vacuna experimental de la farmacéutica AstraZeneca apunta a la efectividad de las salvaguardas que se han incorporado a los ensayos.

"Es importante señalar que esa es la razón por la que tiene varias fases de ensayos, para determinar si, de hecho, estos candidatos son seguros", dijo el el miércoles el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en una entrevista con This Morning de CBS.

El gigante farmacéutico británico-sueco detuvo los ensayos porque un participante voluntario se enfermó después de recibir el fármaco experimental.

"Es lamentable que haya sucedido y, con suerte, podrán continuar con el resto de la prueba", dijo Fauci. "Pero no lo sabes. Necesitan investigarlo más".

La compañía emitió un comunicado el martes diciendo que la pausa en las pruebas es una "acción de rutina, que tiene que suceder siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos, mientras se investiga, asegurando que mantengamos la integridad de los ensayos".

AstraZeneca desarrolló la vacuna, AZD1222, en cooperación con la Universidad de Oxford de Gran Bretaña. La vacuna se está probando en ensayos de Fase 2 y Fase 3 a gran escala en varias naciones, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Sudáfrica e India. AZD1222 es una de las tres vacunas para COVID-19 en ensayos de fase 3 en Estados Unidos.

Un hombre que usa una máscara facial y una capa para cubrir la lluvia es trasladado en una silla de ruedas a lo largo de un bulevar en Barcelona, España, el miércoles 9 de septiembre de 2020.

La compañía no reveló la naturaleza de la enfermedad del participante, pero The New York Times informó que el voluntario, con sede en Gran Bretaña, fue diagnosticado con mielitis transversa, un síndrome inflamatorio que afecta la médula espinal y que a menudo se desencadena por infecciones virales. Pero el Times dijo que se desconoce si está directamente relacionado con la vacuna AZD1222.

Esta es la segunda vez que AstraZeneca hace una pausa en las pruebas a gran escala de su vacuna experimental después de que un voluntario se enfermó tras ser inoculado. La revista científica Nature indicó que el ensayo se detuvo en julio después de que otro participante en Gran Bretaña también desarrolló síntomas de mielitis transversa. El individuo fue diagnosticado con una "enfermedad neurológica no relacionada".

AstraZeneca es uno de los nueve gigantes farmacéuticos que se comprometieron a no solicitar la aprobación de los reguladores del gobierno de EE.UU. para ninguna vacuna hasta que todos los datos muestren que es segura y eficaz.

Las nueve empresas, incluidas Johnson & Johnson, Merck, Moderna y Novavax, así como las que encabezan dos proyectos conjuntos de vacunas, Pfizer y BioNTech, y Sanofi y GlaxoSmithKline, hicieron el compromiso en un comunicado emitido el martes, horas antes de que AstraZeneca anunciara que estaba poniendo pausa a las pruebas generalizadas de su vacuna.

La inusual promesa conjunta tenía como objetivo aliviar los crecientes temores de los expertos en salud de que las compañías farmacéuticas están bajo una presión política considerable para desarrollar e introducir rápidamente una vacuna contra el COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido repetidamente que una vacuna exitosa podría estar lista antes del 3 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el miércoles que su gobierno lanzará un ambicioso programa para evaluar al menos a medio millón de personas diariamente para detectar COVID-19, y los resultados estarán disponibles en cuestión de minutos. El primer ministro dijo que esperaba que el programa "moonshot", -en una referencia al programa lunar tripulado estadounidense de la década de 1960-, estuviera en vigor antes de fin de año, y devolvería a Gran Bretaña a algún tipo de normalidad y otorgaría más libertad a quienes dan negativo en la prueba del coronavirus.

Johnson combinó el anuncio de la iniciativa de pruebas masivas con una nueva orden que limita el número de personas que participan en la mayoría de las reuniones sociales a seis, de las 30 actuales.

El nuevo límite entraría en vigor la próxima semana, ya que Gran Bretaña está padeciendo un aumento de casi 3.000 nuevos casos diarios de COVID-19 en las últimas semanas, la cifra diaria más alta desde mayo.

El principal funcionario de Salud del gobierno británico, Chris Whittey, dijo que es probable que las nuevas restricciones de la "regla de los seis" permanezcan vigentes durante los próximos meses.