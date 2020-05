Educar a los niños con “el monstruo animado del coronavirus”

WASHINGTON - Educar a los niños sobre algo tan complicado y aterrador como el coronavirus no es fácil. El cineasta nigeriano Niyi Akinmolayan decidió usar el símbolo universal de un gran monstruo verde de dibujos animados con dientes afilados.

"Hubo una lucha para tratar de explicarle a mi hijo de cinco años lo que significaba para todos estar en confinamiento", dijo Akinmolayan a la Voz de América. "Pero más allá de eso también fue explicarles qué era el coronavirus y cómo hacer que se laven las manos".

En un video animado de 93 segundos, un joven llamado Habeeb quiere desesperadamente salir a jugar al fútbol. Su hermana mayor, Funke, le advierte que debido al virus, por ahora, jugar con sus amigos no es seguro.

“Mamá estará enferma, no habrá más arroz ‘jollof’ [un plato típico del oeste africano. Papá estará enfermo, ya no saldrá a ver películas”, dice Funke.

Un indeciso Habeeb se asoma por la puerta para ver a un monstruo gigante verde rugiendo en forma de coronavirus. Entonces golpea la puerta gritando: “¡es real, es real!”.

“Hemos hecho esta hermosa animación de 90 segundos en cuatro idiomas para explicar el confinamiento por el coronavirus a los niños. He creado una carpeta con todos los videos. Vamos a tenerla en todas las estaciones de TV y si alguien puede patrocinar en YouTube, podría hacerlo”, animó el cineasta desde su cuenta de Twitter.

