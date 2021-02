Nicaragua: ¿Qué impide la unidad de la oposición para las elecciones?

MANAGUA - Nuevas intenciones para lograr la unidad de la oposición en Nicaragua, que sigue sin concretarse, han surgido a pocos meses de las elecciones generales de noviembre, que serán clave para el país, ya que se trata de los primeros comicios tras las protestas sociales y los disturbios de 2018.

Una comisión de buena voluntad encabezada por el empresario radial y excandidato a la presidencia Fabio Gadea Mantilla y el académico y exministro de Educación Carlos Tünnermann, anunciaron que iniciarán una serie de reuniones con diferentes grupos y partidos opositores para lograr la unidad en el marco del proceso electoral.

Se trata de dos figuras emblemáticas y respetadas dentro de la sociedad nicaragüense.

“Nosotros no tenemos ningún interés que no sea la composición de nuestro país, que se vuelva este país una democracia verdadera, una democracia en la cual el individuo que se vaya a escoger no sea con el dedo de nadie y que no lleve con el dedo a los diputados porque es clave el Congreso de la República”, dijo Gadea.

ONU valora reforma del código penal de Nicaragua como “contraria a la Constitución” El organismo además hizo un llamado al Gobierno a garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” y les ofreció asesoría técnica en el tema.

No obstante. las facciones opositoras continúan sin acercarse y, pese a las promesas de unidad, aún no parecen responder a la demanda nacional de participar en un solo bloque que pueda enfrentar al presidente Daniel Ortega en las urnas.

Medardo Mairena, líder del Movimiento campesino en Nicaragua, aseguró que la Coalición Nacional, organización opositora de la que forma parte, está lista para sentarse a negociar.

“Como hemos dicho en la coalición, hemos estado abiertos para ser parte de este esfuerzo de unidad con todos los sectores. Nosotros incluso ya tenemos una comitiva lista para sentarnos con el otro bloque y con todos aquellos que todavía no son partes de la Coalición”, explicó.

Ortega completó en enero 14 años consecutivos en el poder, sin garantías de cambios como atender la demanda nacional e internacional de elecciones libres, justas, transparentes y con observación internacional.