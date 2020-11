Detenido el expresidente Zelaya cuando intentaba salir de Honduras

El expresidente hondureño, Manuel 'Mel' Zelaya, fue detenido el viernes en la tarde en el aeropuerto Toncontín a las afueras de la capital, Tegucigalpa, por encontrarse en posesión 18.000 dólares, una cantidad que excede el monto que se permite sacar del país sin declarar, informaron medios locales.

Zelaya dijo a los medios locales que tenía pensado viajar a Houston, Texas, en Estados Unidos y luego a México, pero las autoridades le impidieron abordar el avión, según el diario La Prensa.

El exmandatario aseguró saber que la cantidad límite son 10.000 dólares. “¿En qué punto de vista se me va a ocurrir a mí llevar 18.000 dólares”, dijo el diario citando al político en sus declaraciones a los medios.

“Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín (...). La causa una bolsa de dinero con 18 Mil; que no es de mi pertenencia. Ahora en presencia de fiscal”, denunció Zelaya en un tuit.

Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto toncontin cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18 Mil $ ; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal.