El Salvador: Liberan 6 acusados de participar junto a expresidente Funes en sustracción de $351 millones de fondos públicos

SAN FRANCISCO - Seis acusados, de presuntamente participar en el caso conocido como "Saqueo Público" en el que fueron sustraídos $351 millones de fondos públicos durante la gestión de Mauricio Funes, fueron liberados el miércoles por el Juzgado Séptimo de Instrucción de la ciudad de San Salvador.

De acuerdo con el juez encargado del caso, las seis personas pueden continuar el proceso fuera de prisión. La decisión se da sobre la base del artículo 8 del Código Procesal Penal salvadoreño el cual señala que, en ningún caso, podrán sobrepasar la pena o medida máximas previstas en la ley ni exceder el plazo de 24 meses (dos años) en detención provisional para delitos graves.

Las personas puestas en libertad son: Marciano Rivas, ex secretario de comunicaciones de Mauricio Funes, Rigoberto Palacios Panameño, ex jefe de contabilidad de Casa Presidencial; Ana Elizabeth Coto, ex asistente de Francisco Cáceres, quien a su vez es el ex secretario Privado de Funes; Alfredo Rodríguez Mendoza, Luis Miguel Ángel García, y Jorge Alberto Herrera Castellanos; ex jefe de Tesorería de Casa Presidencial.

Estas personas continuaran bajo la supervisión de un garante, para certificar que se presenten a comparecer y cumplan con lo establecido por el juez. De lo contrario, podrían incurrir en responsabilidad penal.

Junto a ellos también se ordenó el cese de la detención de Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y José Miguel Meléndez Avelar, aunque en el caso de estas tres personas la orden no surtirá efecto porque los tres enfrentan otros procesos actualmente.

El caso “saqueo público” tiene como figura central al expresidente de El Salvador Mauricio Funes, quien actualmente goza de asilo político en Nicaragua, y de acuerdo a la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) a una red de 31 personas, quienes desviaron $351 millones de fondos del Estado.

La FGR hasta la fecha ha presentado 114 testigos, 2.593 elementos de prueba documental, 24 experticias y 1.115 evidencias para demostrar la culpabilidad de los implicados.

Entre los delitos que se les atribuyen están el lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento.