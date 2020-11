AN de Venezuela a alcaldesa de Bogotá: "No se puede estigmatizar a los venezolanos"

La Asamblea Nacional de Venezuela envió una carta el lunes a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidiendo que se retracte públicamente de cualquier declaración vista como "xenófoba" y que "fomente el odio" contra los ciudadanos venezolanos.

La reacción sigue a declaraciones de López, quien se refirió el pasado 29 de octubre a los ciudadanos venezolanos que residen en la capital, mientras aludía a la inseguridad en la ciudad.

"No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente", indicó a fines de octubre la alcaldesa en un Consejo de Gobierno celebrado en la localidad de Kennedy.

"No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente: alcaldesa @ClaudiaLopez#TuGobiernoEnKennedy pic.twitter.com/3s1K4Dn1XA — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 30, 2020

Por su parte, la Asamblea Nacional venezolana insta a López "a pronunciarse y retractarse públicamente de cualquier declaración xenófoba que fomente el odio contra nuestros connacionales".

El comunicado también indica que la instancia venezolana rechaza "contundentemente" las declaraciones en las que según los parlamentarios, "se refiere a los venezolanos como 'delincuentes' y causantes del aumento de la criminalidad en Bogotá".

"No se puede estigmatizar a los venezolanos por una problemática que no puede atribuírsele a los extranjeros. Realizar este tipo de comentarios es condenable y no es cónsona con la reciprocidad histórica entre Colombia y Venezuela como naciones hermanas”.

#Atención Desde la Comisión de Política Exterior de @AsambleaVE enviamos comunicación a la Alcaldesa de Bogotá Claudia López (@ClaudiaLopez), en donde rechazamos contundentemente las declaraciones contra nuestros connacionales en Colombia. pic.twitter.com/1aX3tvRctE — Comisión de Política Exterior Asamblea Nacional (@POLITICAEXT_VE) November 9, 2020

Por otro lado, el lunes fue admitida para estudio una tutela interpuesta contra la alcaldesa de Bogotá, de parte del ciudadano venezolano, Hernando Andrés Soto, bajo el argumento de “haber vulnerado mi derecho fundamental a la igualdad y a no ser discriminado en razón a mi origen nacional”.

La demanda incluye que sea retirada la publicación en Twitter donde López hace referencia a los venezolanos.