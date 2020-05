Argentina flexibiliza cuarentena luego de 52 días

BUENOS AIRES - Argentina flexibiliza la cuarentena, tras 52 días, en el interior del país, pero mantiene estrictas medidas sanitarias en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires donde se registran la mayor circulación del coronavirus. Hasta ahora hay 305 muertos y 6.034 infestados en Argentina.

El presidente de la nación, Alberto Fernández, advirtió que “si hay incumplimientos de la población o aumentos de los casos, se volverá a la cuarentena total”.

El aislamiento social obligatorio seguirá hasta el 24 de mayo en Buenos Aires y en los 13 distritos del Gran Buenos Aires donde viven 14 millones de personas, que representan el 86 % de los casos de coronavirus del país y es el mayor foco de contagio de la enfermedad.

De esta manera, el presidente Fernández fue contundente al remarcar que la situación “está contenida, pero no controlada” y le ordenó a los gobernadores de las provincias flexibilizar algunas actividades, pero aclaró que “la prioridad es la salud”.

“Y aquellos que dicen que el problema es que la cuarentena genera desempleo, permítanme decirles que el Departamento de Estado [Trabajo] de Estados Unidos reportó un aumento del desempleo en 10 puntos y que estiman que en abril el desempleo afectará a 20,5 millones de personas. Por eso digo que no mientan más. No me van a torcer el brazo. Voy a cuidad a la gente, antes que nada”.

Alcalde de Capital Federal presentará plan de reactivación

Además, el alcalde de la Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que reacondicionaron toda la ciudad para mantener el distanciamiento, respetar los protocolos sanitarios y progresivamente ir activando la economía.

“Si nosotros vemos la experiencia de la mayoría de las grandes ciudades del mundo, en algún momento la cantidad de casos aumentó y ese riesgo lo tenemos. Como dicen los epidemiólogos siempre, es una enfermedad muy contagiosa. El lunes vamos a llevar al gobierno nacional cual es nuestra propuesta de gradualidad de las actividades comerciales y siguiendo muy estrictos criterios sanitarios”.

Argentina tiene serias dificultades económicas, por lo que tuvo que lanzar 8 millones de planes de asistencia, 66.000 créditos personales, 250.000 programas de asistencias a empresas y asegurar 2,5 millones de sueldos a sus trabajadores.