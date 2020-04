Wuhan da de alta a todos los pacientes con COVID

Todos los pacientes con COVID han sido dados de alta de hospitales en Wuhan, el origen del brote en China a fines del año pasado, dijeron el domingo funcionarios chinos. El contagio se extendió al resto del mundo. La mayor parte del mundo está actualmente en cierre en un esfuerzo por contener la pandemia de COVID.

En Estados Unidos, los neoyorquinos pronto podrán ir a sus farmacias locales para la prueba de la COVID-19, dijo el sábado el gobernador Andrew Cuomo.

Cuomo anunció que 5,000 farmacias podrán realizar las pruebas, con el objetivo de llevar a cabo 40,000 cada día.

Además, los trabajadores de atención médica de primera línea en cuatro hospitales de la ciudad de Nueva York recibirán pruebas de anticuerpos para el virus, dijo el gobernador.

Nueva York es el epicentro del brote de virus en Estados Unidos. El número de muertos por virus en la ciudad de Nueva York representa aproximadamente un tercio de las casi 54,000 muertes del país.

La Organización Mundial de la Salud advirtió el sábado que "no hay evidencia" de que los pacientes con COVID-19 recuperados con anticuerpos sean inmunes a una segunda infección por coronavirus.

La OMS emitió la advertencia en un informe científico, al tiempo que confirmó que los casos de coronavirus en todo el mundo superaron los 2,8 millones. Las muertes en todo el mundo ahora han excedido 200,000 según las estadísticas de la Universidad John Hopkins, que la madrugada del domingo indicaba que la cifra global de muertes era de 203.043.

"Algunos gobiernos han sugerido que la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, podría servir como base para un 'pasaporte de inmunidad' o 'certificado libre de riesgos' que permitiría a las personas viajar o volver a trabajar asumiendo que están protegidos contra la reinfección", dijo la OMS.

"Actualmente no hay evidencia de que las personas que se hayan recuperado de COVID-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección", agregó.

Chile dijo la semana pasada que comenzaría a distribuir "pasaportes de salud" a las personas que se consideraban pacientes recuperados, lo que les permitiría regresar a sus trabajos. Antes de recibir los pasaportes, las personas fueron reexaminadas para determinar si habían desarrollado anticuerpos.

Otros países también están tomando medidas para reabrir sus economías, incluso en medio de temores de nuevos brotes.

Irán, el país más afectado en el Medio Oriente, advirtió el sábado de un "nuevo brote" al comienzo del mes sagrado islámico del Ramadán.

El ministerio de enfermedades infecciosas de Irán dijo que hay "signos de un nuevo brote" en las provincias del norte y centro "donde hicimos grandes esfuerzos para controlar la epidemia".

La advertencia se produjo después de que Irán comenzó a reabrir negocios que habían sido cerrados el 11 de abril debido al virus.

Otros países están avanzando con planes para aliviar las restricciones de viaje y reabrir negocios para impulsar sus economías, incluido Estados Unidos, el líder mundial por lejos en las infecciones y muertes por coronavirus.

El estado de Georgia, en el sudeste de Estados Unidos, se ha convertido en el centro de debate sobre cuándo levantar las órdenes de cierre que han mantenido a cientos de millones de personas en sus hogares.

El viernes, Georgia se convirtió en el primer estado de EE.UU. en lanzar un esfuerzo de reapertura generalizado, permitiendo que algunas empresas no esenciales reabran "de forma limitada". Se permitió a los comercios reabrir sus puertas antes de que se levante el cierre de un mes el 30 de abril, a pesar de las advertencias de algunos funcionarios electos en el estado de que la acción podría provocar un nuevo aumento en las infecciones por coronavirus.

Oklahoma también permitió que algunos negocios minoristas reabrieran el viernes y Florida abrió algunas de sus playas a los visitantes hace una semana. Carolina del Sur alivió algunas restricciones el lunes y otros estados planean relajar las pautas la próxima semana.

Si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su oposición a la reapertura de Georgia después de apoyarla inicialmente, ha presionado para reabrir la economía de los Estados Unidos antes de lo que recomiendan la mayoría de los expertos en salud.

La Oficina de Presupuesto del Congreso dice que las dificultades económicas causadas por el coronavirus en EE.UU. durarán hasta el próximo año, ya que la pandemia causa estragos en la salud financiera de los países de todo el mundo.

La agencia no partidista dijo que el déficit presupuestario de Estados Unidos casi se cuadruplicará de $ 1 billón a $ 3,7 billones este año y que la tasa de desempleo se disparará del 3.5% en febrero al 16% en septiembre. La CBO predijo que el desempleo caería después de septiembre, pero se mantendría en dos dígitos hasta 2021.

El informe intensifica la presión sobre la administración Trump mientras trata de equilibrar las preocupaciones sobre el creciente déficit federal con la provisión de dinero de estímulo para compensar los efectos económicos del brote.

Trump firmó el viernes un paquete de ayuda de $ 484 mil millones para préstamos a pequeñas empresas y para ayudar a los hospitales a ampliar las pruebas de la COVID-19. El dinero es parte de más de $ 3 billones que el gobierno de los Estados Unidos ha gastado para impulsar la economía.

Trump no realizó su sesión informativa diaria sobre coronavirus el sábado. Publicó en Twitter que "no valía la pena el tiempo ni el esfuerzo". Dijo: "¿Cuál es el propósito de tener Conferencias de Noticias de la Casa Blanca cuando Prensa Incompetente no hace más que preguntas hostiles, y luego se niega a informar la verdad o los hechos con precisión".

Los periodistas han cuestionado repetidamente al presidente sobre su sugerencia de que el coronavirus podría curarse ingiriendo productos de limpieza domésticos, una posición que los funcionarios de salud pública y los fabricantes de limpiadores han denunciado rotundamente.

El coronavirus ha tenido un efecto devastador en la economía global, pero el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones advierten que los países en desarrollo serán los más afectados.

La agencia de alimentos de las Naciones Unidas proyecta que unos 265 millones de personas podrían experimentar hambre aguda este año, el doble que el año pasado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los gobiernos que garanticen que la atención médica esté disponible para todas las personas y que los paquetes de ayuda económica ayuden a los más afectados.

Según un nuevo informe, España, segundo país después de EE.UU. en casos confirmados, tiene el mayor número de trabajadores de la salud infectados con la COVID-19 que cualquier otro lugar del mundo.

Un informe del Centro Europeo para el Control de Enfermedades dijo que aproximadamente el 18% de los 205,905 casos de coronavirus en España fueron confirmados entre sus trabajadores de la salud. El informe encontró que el 10% de los casos de Italia y el 3% de los casos de EE.UU.fueron detectados entre quienes trabajan en el campo de la medicina.

La Organización de Colegios Médicos de España dijo que la alta tasa de infecciones en los trabajadores de la salud se debe a la falta de "medidas de seguridad esenciales".

España ha visto el número de casos recuperados superar el número de nuevas infecciones en los últimos días, y el gobierno anunció el sábado que los niños menores de 14 años podrán salir al aire libre el domingo por primera vez desde el 15 de marzo.

El G-20 pidió el viernes a "todos los países, organizaciones internacionales, el sector privado, instituciones filantrópicas e individuos" que contribuyan a sus esfuerzos de financiación para luchar contra la COVID-19, estableciendo una meta de $ 8 mil millones.

El G-20, un foro internacional para los gobiernos y los gobernadores de los bancos centrales de 19 naciones y la Unión Europea, dijo que anteriormente había recaudado $ 1.9 mil millones. Arabia Saudita, el actual titular de la presidencia del G-20, contribuyó con $ 500 millones.

Estados Unidos tiene más de 907,000 casos de la COVID-19, casi un tercio del total mundial reportado. También se han reportado más muertes por coronavirus en EE.UU. que en cualquier otro país.