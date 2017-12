Trump: fui "blando con China" en comercio para presionar a Pyongyang

Horas después de acusar al gobierno chino de permitir envíos secretos de petróleo a Corea del Norte, el presidente Donald Trump explícitamente aceptó haber sido “blando con China” en comercio con la esperanza de que presionaran a Pyongyang a abandonar su programa nuclear.

“He sido blando con China porque lo único más importante para mí que el comercio es la guerra”, dijo Trump en una entrevista con el The New York Times el jueves 28 de diciembre.

El mandatario indicó que su paciencia se le puede acabar muy pronto. "El petróleo sigue yendo a Corea del Norte. Ese no fue mi trato... si no nos ayudan con Corea del Norte, entonces voy a hacer lo que siempre he dicho que quiero hacer", en referencia a la posibilidad de volverse más agresivo en el comercio con China.

El diario surcoreano Chosun Ilbo citó esta semana fuentes del gobierno en Seúl que afirmaban que satélites estadounidenses habían detectado barcos chinos que transferían petróleo a embarcaciones norcoreanas unas 30 veces desde octubre.

Si bien las autoridades de Estados Unidos no confirmaron esa información, el viernes, el gobierno surcoreano reveló haber requisado el mes pasado un barco de bandera de Hong Kong que supuestamente realizó varias entregas de petróleo —hasta 600 toneladas de petróleo refinado— a Corea del Norte.

De acuerdo a funcionarios surcoreanos, el buque Lighthouse Winmore entró al puerto de Yeosu in Corea del Sur el 11 de octubre para cargar petróleo refinado que supuestamente llevaría a Taiwán, pero en lugar de ir hacia esa isla, lo transfirió a un barco de Corea del norte y a otros tres barcos en aguas internacionales el 19 de octubre.

La transferencia fue captada por satélites estadounidenses y las fotos divulgadas por el Departamento del Tesoro, aunque sin identificar entonces al Lighthouse Winmore como uno de los barcos participantes en el trasiego.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo a medios que había leído reportes de prensa que incluyen sugerencias de que un barco chino era sospechoso de transportar petróleo a un buque norcoreano el 19 de octubre.

“El lado chino ha realizado una investigación inmediata (...), el barco en cuestión no ha atracado desde agosto en un puerto chino y no hay constancia de que haya entrado o salido de un puerto chino”, dijo Hua. Agregó que no sabía si la nave había atracado en puertos de otros países, pero que los artículos publicados “no concuerdan con los hechos”.

“China siempre ha implementado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a Corea del Norte en su totalidad y cumple con sus obligaciones internacionales. Nunca permitimos que las empresas y ciudadanos chinos violen las resoluciones”, aseveró Hua.

“Si, a través de la investigación, se confirma que hay violaciones a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, China las tratará seriamente de acuerdo con las leyes y regulaciones”.

Aunque el Lighthouse Winmore está registrado en Hong Kong —oficialmente considerada como una región especial de la República Popular de China—, el barco fue rentado a una empresa taiwanesa.

En la entrevista con el Times, Trump reconoció que cuando visitó al presidente chino Xi Jinping éste lo trató "mejor de lo que nadie ha sido tratado en la historia de China".