Trump dice que se sentiría decepcionado si Corea del Norte reanudara las pruebas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que se sentiría decepcionado si Pyongyang reanudara las pruebas de armas y reiteró su creencia en su buena relación con el líder norcoreano, Kim Jong Un, a pesar del colapso de la segunda cumbre la semana pasada.

"Me sorprendería de manera negativa si hiciera algo que no se entendió, pero veremos qué sucede", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Me sentiría muy decepcionado si viera las pruebas".

Los comentarios de Trump se produjeron después de que dos think tanks de EE. UU. y la agencia de espionaje de Seúl dijeron esta semana que Corea del Norte estaba reconstruyendo un sitio de lanzamiento de cohetes en Sohae, en el oeste del país.

También ha habido informes del servicio de inteligencia de Corea del Sur sobre nuevas actividades en una fábrica en Sanumdong, cerca de Pyongyang, que produjo los primeros misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte capaces de llegar a Estados Unidos.

El viernes, la Radio Pública Nacional de EE. UU. Citó a expertos del Instituto de Estudios Internacionales Middlebury de California, que dijeron que las imágenes satelitales de Sanumdong tomadas el 22 de febrero y el viernes sugirieron que Corea del Norte podría estar preparándose para lanzar un misil o un cohete espacial.

Uno de los expertos, Jeffrey Lewis, dijo a Reuters que la actividad en los dos sitios estaba "probablemente conectada". NPR dijo que las fotos del 22 de febrero mostraban autos, camiones, vagones y dos grúas en Sanumdong, mientras que en las tomadas el viernes, la actividad se había extinguido y una de las grúas había desaparecido.

Otros expertos, incluidos Joel Wit en 38 North y Michael Elleman del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, consideraron la conclusión especulativa.

"En el pasado, hubo varios informes sobre la actividad en este lugar que resultaron ser falsas alarmas", dijo Wit, refiriéndose a Sanumdong. "Podría ser la preparación para un lanzamiento eventual o no".

La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Corea del Norte ha congelado las pruebas nucleares y de misiles desde 2017, y Trump lo ha señalado como un resultado positivo de casi un año de compromiso de alto nivel con Corea del Norte.

Sohae se ha utilizado en el pasado para probar motores de misiles y lanzar cohetes que, según los funcionarios de los Estados Unidos, han ayudado al desarrollo de los programas de armas de Corea del Norte. Un funcionario de alto rango del Departamento de Estado de EE. UU. dijo el jueves que cualquier lanzamiento desde allí sería "inconsistente" con los compromisos de Corea del Norte.

Kim prometió en una primera cumbre con Trump en Singapur en junio que el sitio de prueba del motor y la plataforma de lanzamiento en Sohae serían desmantelados. Repitió el compromiso en una cumbre con el presidente de Corea del Sur en septiembre.

Trump dijo que pensaba que la relación entre él y Estados Unidos con Kim y Corea del Norte era "muy buena".

"Creo que sigue siendo bueno", dijo.