VENEZUELA 360

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: Huyen de Venezuela en busca de tratamientos contra el cáncer

INTRO: Colombia se ha convertido en el principal destino de los pacientes venezolanos con cáncer quienes llegan a Bogotá con la esperanza de continuar sus tratamientos o simplemente medicinas paliativas para sobre llevar la enfermedad.

Ximena Bedoya, Voz de América, VENEZUELA 360 Bogota.

Soy Gisela Serrano. Vengo del llano venezolano a Colombia hace año y medio vengo de trabajar toda mi vida en el área social. Actualmente soy la presidenta de la Fundación Solidaridad Activa.





La voluntad de Gisela le permite trabajar por los otros por sus compatriotas venezolanos y los retornados que han llegado al país buscando nuevas oportunidades pero sobre todo buscando una ayuda a sus problemas de salud.



Hasta ahora lo que hacemos son medidas paliativas en algunos casos cuando son enfermedades muy severas pues tramitamos y logramos muchas muchas muchas ocasiones que la Cancillería otorgue un salvoconducto de refugio y la gente pueda acceder al servicio de salud. No pago.



Esta es una visita a un paciente oncológico que nos contacta a la plataforma y queremos hacer una recopilación de información para ver cómo podemos prestarle un acompañamiento al proceso. Es un caso muy simbólico porque es un muchacho de 19 años diagnosticado hace cinco años ya.



Mi nombre es de Ni Pirela. Soy venezolana y tengo cuatro niños.



Yo decidí inmigrar a Colombia para darle empecé a aliviar los dolores frecuentemente porque hizo metástasis en pulmón cabeza y abdomen. Si a mi hijo le quedan tres o cuatro meses yo quiero que esos tres 4 meses esté tranquilo o sea que tenga un dolor y yo pueda ir a una droguería o a hablar con alguien conseguir un medicamento que en Venezuela no lo voy a lograr porque yo decía que si mi hijo queda en Venezuela se me hubiera muerto.



A Colombia ingresan alrededor de 50 mil venezolanos cada mes en su condición de refugiados y migrantes. Ellos pueden tener acceso a urgencias médicas pero acceder a citas con médicos especialistas sólo se logra si están afiliados al sistema de salud. Para ello deben haber ingresado ilegalmente al país y formalizar su estado migratorio frente a las entidades correspondientes.



El caso de los migrantes venezolanos en el tema de salud ha sido muy fuerte. Por qué. La mayoría son irregulares. Estamos hablando de más de 900 mil venezolanos que no cuentan con un Filven con una PC porque no tienen documentación.



Yo aquí en Colombia no he podido conseguir ayuda. No he podido hacer nada por él por medio de hospitales de médicos oncólogos. No he podido no hemos podido En un año que llevamos no hemos logrado nada.

A pesar de las dificultades que Iranís ha tenido que sortear desde que está aquí en el país. Ella sigue luchando por la salud de su hijo al menos por calmar su dolor. Eso sí manteniendo una esperanza.



Un día tengo planeado regresar a Venezuela bien sea con mi hijo vivo con mi hijo muerto pero volver a Venezuela.



Da Iranís acompaña a su hijo en los duros momentos de salud que atraviesa mientras que Gisela después de visitar a lo necesario para acompañar y ayudar a la iranís y su hijo.

tratarde que por lo menos podamos garantizarle un tratamiento paliativo a su dolores y a su situación tanto física como emocionalmente.



Ximena Bedolla Venezuela. 3 60. Voz de América Bogotá.