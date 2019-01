Policía responde a un tiroteo en Nueva Jersey

Agentes de policía han rodeado una instalación de United Parcel Service (UPS) en Nueva Jersey en respuesta a un tiroteo.

Imágenes de televisión muestras coches de policía que rodean el área de carga del edificio en Logan Township, a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur de Filadelfia.

Los oficiales armados están agazapados detrás de uno de los vehículos.

UPS confirmó que está trabajando con la policía para responder al evento que está teniendo lugar en una de sus instalaciones en Logan Township.

“No podemos dar información sobre la identidad de las personas involucradas en este momento” dijo el portavoz de la compañía, Matthew O’Connor en un comunicado.

Una persona en el departamento de policía del municipio dijo a the Associated Press que se trata de una situación de un pistolero, pero no dio más detalles.

Noticia en desarrollo