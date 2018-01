Nueva demanda contra Spotify en EE.UU.

NUEVA YORK - (AFP) - Una productora musical ha demandado por al menos $ 1,6 mil millones a Spotify por presuntas violaciones de derechos de autor, la más reciente demanda contra la empresa de streaming de rápido crecimiento.

Wixen Music Publishing Inc., que posee los derechos de las canciones de destacados artistas como Neil Young, The Doors, Tom Petty y Santana, afirma en una demanda que Spotify no solicitó licencias para partes significativas de su catálogo de 30 millones de canciones.

"Si bien Spotify se ha convertido en una empresa multimillonaria, los compositores y productoras, como Wixen, no han podido compartir el éxito de Spotify con justicia y derecho, ya que Spotify en muchos casos ha utilizado su música sin licencia y sin compensación". dice la demanda presentada la semana pasada en un tribunal federal en Los Angeles.

La demanda dice que Spotify inicialmente intentó trabajar con sellos discográficos pero, "en una carrera para ser el primero en llegar al mercado, hizo esfuerzos insuficientes para recopilar la información requerida sobre las composiciones musicales".

Wixen, que busca un juicio por jurado contra la compañía sueca, presentó una lista de 10.784 canciones por las cuales cuestionó el permiso de Spotify para transmitir.

El editor dijo que estaba buscando el máximo permitido de $ 150,000 en compensaciones por derechos de autor para cada canción, lo que significa una adjudicación de al menos $ 1,6 mil millones, junto con los honorarios de sus abogados.

Spotify no hizo ningún comentario sobre la demanda. En mayo, llegó a un acuerdo para resolver dos demandas similares en virtud de las cuales Spotify dijo que establecería un fondo de $43,45 millones para compensar a los compositores.

Wixen calificó el acuerdo, que todavía necesita la aprobación final de un juez, de "enormemente insuficiente" y dijo que optaría por no participar del acuerdo en la medida de lo posible.

Incluso si no tiene éxito, las demandas equivalen a un dolor de cabeza para Spotify, cuando la compañía considera entrar al mercado de valores con una oferta pública.

Spotify, que ha sido valorado entre $ 8 mil millones y $ 16 mil millones, ha mantenido su dominio a medida que la transmisión de videos y música crece rápidamente y transforma el mercado de la música grabada.

Spotify dijo en julio que tenía 60 millones de usuarios en todo el mundo que pagaban suscripciones, y 80 millones más usaban su oferta básica gratuita.