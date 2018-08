Subastan a Dumbo por $483.000

BAREFOOT IN THE PARK

Neil Simon, autor de obras como "The Odd Couple", "Barefoot in the Park" y "Lost in Yonkers", ganador de premios Pulitzer y Tony, falleció el 26 de agosto a los 91 años.

La revista Time lo proclamó el "santo patrón de la risa". Simon dominó Broadway como ningún otro dramaturgo de los últimos cincuenta años.

De 1961 a 1993 escribió y produjo exitosas comedias y dramas sobre temas como el romance, el adulterio, el divorcio, la rivalidad entre hermanos, el cáncer y el miedo al envejecimiento. Varios son considerados clásicos del teatro estadounidense del siglo XX.

THE COLLEGE OF ROCK AND ROLL KNOWLEDGE

La página de Facebook The College of Rock and Roll Knowledge contiene una graciosa gráfica que representa la evolución de los discos de larga duración de vinilo desde los Beatles y el show de Ed Sullivan pasando por el reproductor de 8 pistas, (8 track) del que presumían muchos adolescentes de las décadas del 60 y 70, el casette de cinta magnética, los discos compactos o cds, ya comenzando la década de los 80, el archivo digital mp3, y el retorno a los discos de vinilo siempre, supuestamente, en busca del mejor sonido.

Según expertos, nada como el sonido de los discos análogos.

DUMBO

Una subasta de vehículos del parque temático Disneyland, accesorios y artefactos que se convirtieron en una atracción en Los Ángeles recaudó más de 8 millones 300 mil dólares, dijeron los organizadores el lunes.

La firma subastadora Van Eaton Galleries dió a conocer que el auto original Dumbo the Flying Elephant se vendió por $ 483.000, más de cuatro veces el estimado previo a la venta. El mago David Copperfield adquirió una letra D de neón, del hotel Disneyland, por $ 86.250.

La colección de 900 ítems era tan vasta que los organizadores y el coleccionista Richard Kraft organizaron una exposición pública llamada "That's From Disneyland" para el mes de agosto en una antigua tienda de artículos deportivos en los suburbios de Los Ángeles que fue visitada por decenas de miles de personas.