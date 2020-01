Senado toma las riendas de juicio político a Trump

EL MUNDO AL DÍA

INTRO: La Cámara de Representantes transfirió al Senado los dos cargos con los que buscan destituir al presidente Donald Trump. El mandatario es acusado de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Informa Jorge Agobian, desde Washington.

El Senado estadounidense se convertirá a partir de la próxima semana en una verdadera corte política, con el inicio del juicio al presidente Donald Trump.

Para llegar a ese punto, la Cámara de Representantes reveló los nombres de siete legisladores demócratas que fungirán como gerentes durante el proceso.

Su función será la equivalente a la de un fiscal, y en este caso, buscarán persuadir a los senadores de remover a Trump de su cargo por abuso de poder y obstrucción del congreso.

((Nancy Pelosi

Presidenta Cámara de Representantes EE.UU.))

“Así que este es un asunto muy serio y lo tomamos en serio de una manera muy solemne, de una manera muy solemne. Se trata de la Constitución. Se trata de la República, si podemos mantenerla. Y no deberían ser frívolos con el Constitución de Estados Unidos, a pesar de que el presidente de sí lo es. El presidente no está por encima de la ley”.

(("So this is a very serious matter and we take it to heart in a really solemn way, in a very solemn way. It's about the Constitution. It's about the Republic if we can keep it. And they shouldn't be frivolous with the Constitution of the United States, even though the president of the United States has. The president is not above the law.))

Los demócratas no la tendrán facil. El Senado es controlado por los republicanos, y a menos que 20 de ellos voten para destituir a Trump, sus esfuerzos serán desvanecidos.

El líder de la mayoría republicana en el Senado desaprueba abiertamente el proceso.

((Mitch McConnell

Líder de la mayoría republicana Senado EE.UU.))

“Los demócratas de la Cámara pueden haber caído en el faccionalismo puro, pero el Senado de Estados Unidos no debe”

((House Democrats may have descended into pure factionalism, but the United States Senate must not))

Los demócratas le exigen a los senadores, que serán los jueces durante el proceso, que permitan escuchar a nuevos testigos y recibir documentos para fortalecer el caso. Pero en contra también tienen la visión de los republicanos.

((Mitch McConnell

Líder de la mayoría republicana Senado EE.UU.))

“Este es el único órgano que puede considerar todos los factores presentados por la Cámara, decidir qué ha sido comprobado o no, y elegir qué resultado sirve mejor a la nación”.

((This is the only body that can consider all factors presented by the House, decide what has or has not been proven, and choose what outcome best serves the nation))

Trump es el tercer mandatario sometido a juicio politico en la historia de Estados Unidos. Ninguno de los anteriores fue encontrado culpable.

((Jorge Agobian

Washington))

“El presidente Donald Trump ha tildado el proceso de juicio politico como una cacería de brujas, al tiempo que ha dicho que el proceso en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, fue injusto.

Jorge Agobian, VOA, Washington”.