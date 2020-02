Pompeo urge a Kazajstán presionar a China por represión a minorías musulmana

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, instó a Kazajstán a unirse a Washington para presionar a China por su trato a las minorías musulmanas en la región de Xinjiang.

Grupos de derechos humanos dicen que las autoridades chinas han sometido a intensas vigilancias, detenciones arbitrarias y adoctrinamiento forzado a uigures, kazajos y otros grupos étnicos mayoritariamente musulmanes en la región noroeste de Xinjiang.

China es un importante socio comercial para el país de Asia Central y los medios de comunicación controlados por el estado de Kazajstán generalmente han evitado informar sobre los centros de internamiento en Xinjiang.

Pompeo, hablando el 2 de febrero durante una visita a Nur-Sultan, la capital de Kazajstán, dijo que planteó el tema en conversaciones con el canciller kazajo Mukhtar Tileuberdi.

Pompeo dijo que discutieron "la difícil situación de más de un millón de musulmanes uigures y kazajos étnicos que el Partido Comunista Chino ha detenido en Xinjiang, al otro lado de la frontera con Kazajstán".

"Estados Unidos insta a todos los países a unirse a nosotros para presionar por el fin inmediato de esta represión", agregó Pompeo. "Les pedimos simplemente que brinden refugio y asilo seguros a quienes buscan huir de China. Protejan la dignidad humana, simplemente hagan lo correcto".

Tleuberdi, cuyo gobierno hasta ahora se ha negado a criticar a China por Xinjiang, no hizo ningún comentario sobre el tema y se centró en cambio en la cooperación económica y de seguridad.

En agosto de 2018, las Naciones Unidas dijeron que aproximadamente 1 millón de uigures y miembros de otros grupos étnicos indígenas en la región se encontraban recluidos en "centros de contra-extremismo".

La ONU dijo que millones más habían sido forzados a los llamados "campos de reeducación". China niega que las instalaciones sean campos de internamiento.

Pompeo se reunió con altos funcionarios de la ex república soviética para expresar el apoyo de Estados Unidos, mientras Washington compite con Moscú por la influencia en la región.

Pompeo llegó el 1 de febrero, dijeron funcionarios kazajos, y está programado para este 2 de febrero reunirse con el presidente Qasym-Zhomart Toqaev y su predecesor, Nursultan Nazarbaev. Pompeo, que visitó Londres antes de detenerse en Ucrania y Bielorrusia, tiene previsto partir hacia Uzbekistán a última hora de la tarde.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado que la visita a Kazajstán tiene como objetivo reafirmar "nuestro compromiso compartido con la paz, la prosperidad y la seguridad en Asia Central".

Washington ha visto a Kazajstán, rica en energía, como un contrapeso a Rusia en Asia Central, y las compañías petroleras estadounidenses han invertido miles de millones en empresas conjuntas para desarrollar los campos del Mar Caspio.

Toqaev, de 66 años, se convirtió en presidente cuando Nazarbaev anunció su renuncia en marzo de 2019 después de gobernar el país durante casi 30 años.

Toqaev fue juramentado como el nuevo presidente de Kazajstán en junio después de una elección débilmente disputada que se vio empañada por lo que los observadores internacionales llamaron "irregularidades de votación generalizadas".

Nazarbaev, de 79 años, continúa controlando las esferas sociales, económicas y políticas liderando el partido gobernante Nur-Otan y el influyente Consejo de Seguridad. Los opositores, los críticos y los grupos de derechos humanos dicen que Nazarbaev, que toleró poca disidencia, negó los derechos básicos de muchos ciudadanos y prolongó su control del poder en el país de 18,7 millones de personas al manipular el proceso democrático.

La capital, anteriormente llamada Astana, fue renombrada en su honor después de su repentina renuncia el año pasado.

Las protestas por las malas condiciones de vida y las deficiencias financieras se han llevado a cabo en Kazajstán durante casi un año después de que cinco niños de una familia murieran cuando su hogar en la capital se incendió a principios de febrero de 2019.

Uzbekistán

Pompeo luego viajará a la capital uzbeka, Tashkent, donde se reunirá con el presidente Shavkat Mirziyoev y el canciller Abdulaziz Kamilov. Mirziyoev, un ex primer ministro, se convirtió en presidente después de que se anunciara la muerte del predecesor Islam Karimov en septiembre de 2016. Karimov gobernó el país más poblado de Asia Central de 32 millones con un puño de hierro desde antes del colapso de la Unión Soviética en 1991.

Mirziyoev ha tomado medidas para impulsar la economía en dificultades del país y para implementar reformas en Uzbekistán, donde los abusos de los derechos se han generalizado bajo Karimov.

Aún así, los defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por las condiciones en Uzbekistán. Freedom House, por ejemplo, clasificó a Uzbekistán como "no libre" en su evaluación Freedom On The Net 2018 y dijo que el entorno de Internet allí seguía siendo "represivo".

Uzbekistán también tiene considerables reservas de petróleo y gas, y también se ha visto como un contrapeso a la influencia rusa en la región. Se ha aliado con Washington en la guerra en Afganistán y la lucha contra los combatientes islamistas radicales.

Durante su estadía en Tashkent, el principal diplomático estadounidense también participará en una cumbre ministerial C5 + 1 con sus homólogos de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán "para enfatizar el apoyo de Estados Unidos a una mejor conectado, más próspera y más asegura Asia Central, consistente con la nueva estrategia de los Estados Unidos para Asia Central ", dijo el Departamento de Estado.