Nueva York comenzará a fabricar kits de prueba para la COVID-19

La ciudad de Nueva York comenzará a fabricar sus propios kits de prueba de coronavirus, así como algunos equipos de protección personal, anunció su alcalde el martes.

"Por primera vez, vamos a tener un suministro de pruebas verdaderamente confiable e importante", dijo el alcalde Bill de Blasio a periodistas en el Ayuntamiento. "Mucha gente hubiera dicho que esto era imposible, lo están haciendo posible, y eso es lo que hacen los neoyorquinos".

Nueva York ha sido el estado estadounidense más afectado por el coronavirus, con casi 200,000 infecciones confirmadas. Más de la mitad están en la ciudad de Nueva York. El número de muertos en todo el estado superó los 10,000 esta semana, y miles de personas permanecen hospitalizadas con el virus respiratorio.

De Blasio explicó que a partir de principios de mayo, la ciudad comenzaría a producir 50,000 kits de prueba por semana y espera desarrollarlo rápidamente, ya que la ciudad de 8.6 millones necesitará un gran volumen.

La ciudad luchó en las primeras semanas de la pandemia para adquirir suficientes kits de prueba del gobierno federal y de empresas privadas. Si bien la escala limitada de producción de kits de prueba no hará que la ciudad sea autosuficiente, será un gran paso adelante.

"Afortunadamente, el ejemplo que está dando la ciudad de Nueva York será reconocido en Washington: que si podemos hacerlo aquí, un lugar que no produce pruebas ha descubierto una manera de hacerlo, entonces ¿Por qué no se puede hacer en todo el país?" aseguró De Blasio, "¿Por qué no podemos construir un suministro que nos pueda proteger a todos?".

Pero se apresuró a decir que esto no significa que la ayuda del gobierno federal ya no sea necesaria.

"Si el gobierno federal no puede resolverlo, entonces quítense del camino y permítanos hacerlo a nivel local", explicó el alcalde de la ciudad de Nueva York. "Pero apoyen, consigan los componentes, consigan la ayuda, para que podamos hacer esto rápidamente y protegernos".

Los fabricantes locales y las impresoras 3D producirán los hisopos utilizados para recolectar la muestra nasal, así como los tubos en los que se transporta la muestra, mientras que los laboratorios académicos y comerciales producirán la solución líquida en la que se almacena la muestra.

El alcalde también anunció que la ciudad confirmó la compra de 50,000 kits adicionales por semana a una compañía de Indiana. Éstos comenzarán a llegar el lunes.

La producción y compra combinadas de kits de prueba significa que la ciudad debería tener unos 400,000 kits de prueba disponibles mensualmente a partir de mayo. Las pruebas son una parte esencial para reabrir la economía.

Las compañías locales también se están preparando para producir equipos de protección personal (EPP). Ocho compañías en Brooklyn y Manhattan comenzarán a hacer protectores faciales. Ahora pueden producir 240,000 cada semana y están aumentando rápidamente para llegar a 465,000 a la semana para el 24 de abril. El alcalde dijo que la meta es 620,000 a la semana.

"Significa que podremos satisfacer toda nuestra necesidad de protectores faciales aquí mismo en la ciudad de Nueva York", dijo de Blasio. "Vamos a poder decir que la ciudad de Nueva York es autosuficiente, ya no estaremos a la disposición del gobierno federal o de los mercados internacionales".

Nueva York tiene una gran y vibrante industria de la confección, y varias compañías han pasado de fabricar ropa a batas quirúrgicas para ayudar a satisfacer la creciente demanda.

El alcalde dijo que cinco compañías ya están produciendo 30,000 batas quirúrgicas por semana y que la próxima semana aumentarán hasta 100,000. Dijo que esperan alcanzar 250,000 vestidos por semana poco después, e incluso ir más allá.