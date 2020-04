Neiman Marcus declararía bancarrota esta semana, dicen fuentes a Reuters

El grupo empresarial Neiman Marcus se está preparando para buscar protección por bancarrota posiblemente esta misma semana, convirtiéndose en el primer gran operador de grandes almacenes de EE.UU. en sucumbir a las consecuencias económicas del brote de coronavirus, dijeron personas familiarizadas con el asunto.



La compañía con sede en Dallas, que está llena de deudas, se quedó con pocas opciones después de que la pandemia la obligara a cerrar temporalmente las 43 ubicaciones de Neiman Marcus, aproximadamente dos docenas de tiendas Last Call y sus dos tiendas Bergdorf Goodman en Nueva York.

Neiman Marcus se encuentra en las etapas finales de negociar un préstamo con sus acreedores por un total de cientos de millones de dólares, lo que mantendría algunas de sus operaciones durante los procedimientos de quiebra, según las fuentes. También ha suspendido a muchos de sus aproximadamente 14.000 empleados.



La declaración de quiebra podría llegar en unos días o tardarse un poco, dijeron las fuentes. Neiman Marcus omitió millones de dólares en pagos de deuda la semana pasada, incluido uno que solo le dio a la compañía unos días para evitar un incumplimiento.



Los préstamos de Neiman Marcus suman alrededor de $ 4.8 mil millones, según la firma de calificación crediticia Standard & Poor’s. Parte de esta deuda es el legado de su compra apalancada de $ 6 mil millones en 2013 por sus propietarios, la firma de capital privado Ares Management Corp y la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB).



Las fuentes solicitaron el anonimato porque los preparativos de quiebra son confidenciales. Neiman Marcus y Ares declinaron hacer comentarios, mientras que los representantes de CPPIB no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.



Otros operadores de grandes almacenes que también han tenido que cerrar sus tiendas están luchando para evitar el destino de Neiman Marcus. Macy’s Inc y Nordstrom Inc se han apresurado a asegurar un nuevo financiamiento, como por ejemplo, pidiendo prestado contra algunos de sus bienes inmuebles. J.C.Penney Co Inc está contemplando una declaración de quiebra como una forma de reelaborar sus finanzas insostenibles y ahorrar dinero en los inminentes pagos de la deuda, informó Reuters la semana pasada.



Una declaración de quiebra sería un hito sombrío que Neiman Marcus ha pasado los últimos años tratando de evitar. Aplazó las fechas de vencimiento de sus obligaciones financieras el año pasado en un acuerdo de reestructuración con algunos acreedores, aunque las transacciones se sumaron a los gastos por intereses de Neiman Marcus.



Un fideicomisario de algunos de los tenedores de bonos de la compañía demandó a Neiman Marcus el año pasado, alegando que la firma y sus propietarios robaron a los inversores el valor de su sitio de comercio electrónico de lujo MyTheresa al trasladar el negocio fuera del alcance de los acreedores en una reorganización corporativa. Neiman sostiene que sus acciones fueron correctas.



"A la luz de los importantes vientos en contra derivados de la pandemia de coronavirus y nuestra expectativa de una recesión en Estados Unidos este año, creemos que las perspectivas de la empresa para un cambio son cada vez más bajas", escribieron los analistas de Standard & Poor's en una nota la semana pasada.