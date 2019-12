VIDEO INFO

EL MUNDO AL DÍA

Nacimiento de padres extranjeros en EE.UU.

INTRO TEXT: De alrededor de 4 millones de nacimientos que se registran en Estados Unidos al año, un 23% son bebés de inmigrantes, algunos con permiso, otros indocumentados y un menor porcentaje de visitantes con visa temporal. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York.

De alrededor de 4 millones de nacimientos que se registran en Estados Unidos al año, un 23% son bebés de inmigrantes, algunos con permiso, otros indocumentados y un menor porcentaje de visitantes con visa temporal. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York.

Según cifras del censo estadounidense, en 2015, 3 millones 950 mil personas nacieron en el país. Un estudio del Center of Immigration Studies reveló que 72 mil de estos nacimientos fueron de padres inmigrantes.

Steven Camarota

Director de Investigación CIS

“The number of people who have and give birth in the United States, or here, illegaly, is usually record to be about 280 thousand to 300 thousand a year. This converse to about 80 thousand for temporary visitor. And the reason why illegal immigrants have so many more children than temporary visitors is there so many more of them”.

VOZ DE HOMBRE

“El número de personas que dieron a luz, en Estados Unidos, ilegalmente, es, generalmente, entre 280 mil y 300 mil al año. Esto se traduce en alrededor de 80 mil para visitantes temporales. Y la razón de por qué los inmigrantes ilegales tienen tantos más hijos que los visitantes temporales, es que hay muchos más de ellos”.

Una evidencia anecdótica, más que sistemática, dice Steve Camarota, vía Skype, es muestra de que una gran parte de esta población tiene a sus bebés a costo de los contribuyentes, pues los gastos médicos no son cubiertos por los padres.

Según los datos entregados, el 14% de los nacimientos de esta población son de padres que están legalmente en el país, el 7% de padres indocumentados, y el 2% de padres con visa de turista.

Steven Camarota

Director de Investigación CIS

“Latin America does not make up a huge share of this folks, but about a fifth or maybe a little less than a fifth of the people having children on those long term visas, the guest workers, the foreign students, also includes cultural exchange, are probably from latin America, so probably about 80% are not from latin america”.

VOZ DE HOMBRE

“América Latina no representa una gran parte de esta gente, sino alrededor de un quinto, o tal vez un poco menos de un quinto de las personas que tienen hijos con esas visas a largo plazo, los trabajadores temporales, los estudiantes extranjeros, también incluye el intercambio cultural, probablemente de América Latina, así que probablemente alrededor del 80% no son de América Latina”

La tendencia, asegura, muestra que las nacionalidades que más comúnmente utilizan esta estrategia de llegar a Estados Unidos y dar a luz en el país, son la rusa y la china.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.