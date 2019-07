Mike Wallace y Quentin Tarantino: estrenos de cine

Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en EE.UU.

MIKE WALLACE IS HERE

Durante más de medio siglo, el recordado periodista de "60 Minutes", Mike Wallace, entrevistó a muchas las figuras más influyentes del mundo.

Basándose exclusivamente en material de archivo, “Mike Wallace is here” analiza la trayectoria del periodista y su vida personal, además de estudiar la evolución del periodismo televisivo hasta el momento actual. Dirigido por Avi Belkin.

SEE YOU SOON

En “See you soon” una estrella estadounidense de fútbol sufre una lesión que amenaza su carrera rumbo a la Copa Mundial.

Durante su recuperación, comienza un romance con una madre soltera rusa.

Actúan Harvey Keitel, Poppy Drayton, Liam McIntyre y Oleg Taktarov.

THE GROUND BENEATH MY FEET

En “The ground beneath my feet”, el personaje central, Lola, maneja su vida personal con la misma eficiencia que usa para triunfar en el mundo de los negocios.

Mantiene su relación con su jefa en secreto, así como la existencia de su hermana mayor Conny, quien tiene un largo historial de enfermedades mentales.

Pero cuando recibe la noticia de que Conny ha intentado suicidarse, los secretos de Lola comienzan a tener un impacto en su lugar de trabajo.

“The ground beneath my feet” es la nueva película de Marie Kreutzer es una tensa película de suspenso psicológico austríaca con la actuación de Valerie Pachner como Lola.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

El actor Rick Dalton ganó fama y fortuna protagonizando Westerns en televisión en la década de los años 50 pero ahora, tiempo después, le cuesta encontrar trabajo, un buen trabajo en un Hollywood que ya no reconoce.

Rick pasa la mayor parte de su tiempo bebiendo y divirtiéndose con Cliff Booth, su mejor amigo y doble de escenas peligrosas.

Casualmente Rick Dalton también vive al lado de Roman Polanski y Sharon Tate, el cineasta y la actriz cuyos futuros quedaron marcados para siempre por la Familia Manson.

Esa es básicamente la trama de la más reciente obra de Quentin Tarantino, “Once Upon a time in Hollywood”.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Dern, dan forma a esta película que algunos llaman la mejor del año, sobre todo los admiradores de Tarantino, y que se estrena esta semana en Estados Unidos.