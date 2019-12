Manifestantes protestan contra Trump en EE.UU. ante proximidad de juicio político

A medida que la Cámara de Representantes de Estados Unidos se acerca a una votación histórica sobre la destitución del presidente Donald Trump, manifestantes anti-Trump protestaron en ciudades de todo el país.

En Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades, los manifestantes dijeron que querían a Trump fuera del cargo.

Trump es el cuarto presidente de Estados Unidos en enfrentar el proceso constitucional de juicio político.

"Es un engaño, toda la acusación es un engaño. Esperamos llegar al Senado. No tenemos derecho a abogados, no tenemos derecho a testigos, no tenemos derecho a nada en la Cámara. Es una farsa total ", ha dicho Trump del proceso.

El país está muy dividido sobre el juicio político y la destitución de Trump, pero este manifestante identificado como Tim Harrod, quiere escuchar la evidencia.

"Trump tiene derecho a todo el debido proceso que quiere. Debería presentarse y testificar", dijo Harrod.

Otro manifestante, Kai Adwoa-Thomas, expresó que "hay fuerza en los números, con suerte".

Se cuestiona si Trump amenazó con retener los fondos de los contribuyentes estadounidenses destinados a Ucrania para forzar una investigación sobre su rival demócrata Joe Biden y su hijo.

"Tomaron una llamada telefónica perfecta que tuve con el presidente de Ucrania, una llamada absolutamente perfecta, lo saben, todos lo saben, nada se dijo mal en la llamada, para acusar al presidente de Estados Unidos por eso, es una desgracia”, dijo Trump.

Más del 40% de los estadounidenses están de acuerdo con el presidente Trump en que las audiencias de juicio político tienen motivaciones políticas.

La declaración de culpabilidad en el Senado no es probable porque los aliados republicanos del presidente tienen una mayoría en esa cámara.

