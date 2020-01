VIDEO INFO

JUEVES 01.09.20 – Reacción de los mercados tras nuevas tensiones

INTRO TEXT: Históricamente, la economía evidencia cambios, entre otras cosas, como muestra de tensión entre las naciones. Pese a eso, mientras registramos movimientos naturales del enfrentamiento entre EE.UU. e Irán, una calma se ha visto recientemente en ese ámbito. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

SLUG: Los mercados, Irán y Estados Unidos

Históricamente, la economía evidencia cambios, entre otras cosas, como muestra de tensión entre las naciones. Pese a eso, mientras registramos movimientos naturales del enfrentamiento entre EE.UU. e Irán, una calma se ha visto recientemente en ese ámbito. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

((OFF))

La incertidumbre entre los inversionistas, por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, no se ha hecho esperar, no obstante, algunos expertos señalan que los riegos geopolíticos están siendo menospreciados por los mercados.

((SOT))

Peter Cardillo

Economista Jefe, Spartan Capital Securities

"I think one of the reasons for that is because so far Iran hasn’t really revealed any plans to take any necessary steps to counteract what the United States did. So basically, we are on hold"

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"Creo que una de las razones es que, hasta ahora, Irán realmente no ha revelado ningún plan para tomar las medidas necesarias para contrarrestar lo que hizo Estados Unidos. Así que, básicamente, estamos en espera".

((OFF))

La expectativa, asegura Peter Cardillo, Economista Jefe, Spartan Capital Securities, existe, pero no es comparable con los sanos pronósticos que las cifras están mostrando actualmente.

((SOT))

Peter Cardillo

Economista Jefe, Spartan Capital Securities

"Investors are basically looking at the fundamentals of the stock market, which are really good, and then looking at the economy which is really good. We continue to get good economic news and it does appear as though the first quarter of this year is going to surprise on the outside beating a lot of the forecast"

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"Los inversores están básicamente mirando los fundamentos del mercado de valores, que son realmente buenos, y luego observando la economía que es realmente buena. Continuamos recibiendo buenas noticias económicas y parece que el primer trimestre de este año va sorprender, superando gran parte de los pronósticos".

((STANDUP – LAURA SEPULVEDA))

Conflictos internacionales han mostrado, históricamente, que los mercados pueden resultar afectados, fácilmente, como respuesta a decisiones políticas. Empero, una respuesta militar o ataques cibernéticos permanecen en la mira como las consecuencias que más fácilmente se podrían percibir

((SOT))

Peter Cardillo

Economista Jefe, Spartan Capital Securities

"If we do get into some sort of full blown war with Iran, is going to affect Latin America, specially Venezuela, because that means that oil prices will spike up and they could get to levels that could actually cripple Latin America"

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"Si entramos en una especie de guerra total con Irán, afectará a América Latina, especialmente a Venezuela, porque eso significa que los precios del petróleo subirán y podrían llegar a niveles que podrían paralizar a Latinoamérica".

((OFF))

Por lo anterior, se presume que las primeras reacciones de los mercados no son un indicativo sustancial de lo que podría pasar, si crecieran las tensiones.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.