Canadá llora a víctimas de avión derribado por Irán

La viceprimera ministra de Canadá dijo el domingo que el derribo de un avión ucraniano por parte de las fuerzas iraníes fue una "tragedia canadiense" y que la nación "buscará responsabilidad" por los eventos.

Chrystia Freeland habló durante la ceremonia conmemorativa de Toronto para las víctimas del accidente, donde murieron 57 canadienses.

La ceremonia fue organizada por la organización caritativa intercultural iraní-canadiense Tirgan.

Canadá está lidiando con la noticia de que 57 de las víctimas eran canadienses. Muchos de ellos iraní-canadienses que habían viajado a Irán para las festividades de diciembre y que empezaban su viaje de regreso a casa.

“Todo lo relacionado a personas tratando de matarse unos a otros por tierras o petróleo, es siempre estúpido", dijo Danny González a la televisora canadiense CTV News en referencia al avión de pasajeros ucraniano derribado por Irán y que dejó 176 personas muertas.

“Vinieron a Canadá por un futuro, [porque] en Irán no hay future”, le dijo al New York Times, Mannuash Jannesar, copropietario de un restaurante en Edmonton, sobre sus clientes que murieron en el siniestro. “Es muy triste”.

González dijo que empezó a trabajar el año pasado en una firma de publicidad en Toronto, el mismo día en que empezó Alvand Sadeghi, una de las víctimas. La esposa de Sadeghi, su hermana y una sobrina de cinco años también murieron.

Algunos iraníes-canadienses están molestos porque Irán no ha expresado ninguna condolencia a las familias de las víctimas de lo que Teherán calificó como “un accidente”. Reza Akbari, de Edmonton, dijo al New York Times que “la cantidad de apoyo que hemos visto de Canadá versus nuestra madre patria, es algo de lo que como canadienses podemos sentirnos orgullosos. Como iraní, estoy triste”.

La Guardia Islámica Republicana de Irán admitió el sábado que había derribado la aeronave de la Aerolínea Internacional de Ucrania “accidentalmente”, sólo horas después de haber lanzado un ataque con misiles a bases iraquíes con presencia militar estadounidense. Irán lanzó el ataque en represalia por la muerte del general iraní Qassem Soleimani, muerto en un ataque de dron estadounidense.

“Esa noche estábamos en una modalidad de guerra total”, dijo el comandante aeroespacial de la Guardia Republicana, Amir Ali Hajizadech, a la televisión estatal iraní. Explicó que habían pedido a las aerolíneas comerciales que cancelaran sus vuelos, pero que la petición fue rechazada.

Antes que Irán reconociera haber derribado el avión, algunos canadienses responsabilizaban a Estados Unidos por el desastre.

“Si el presidente Donald Trump no hubiera ordenado el ataque contra Soleimani, esto no habría pasado, hoy no estaríamos llorando”, dijo Ardy Gharagozli a CNN en Toronto.

Saba Saadat, estudiante de biología de la Universidad de Alberta, fue otra víctima de la tragedia. La profesora Meghan Riddell, directora del laboratorio de biología celular de dicha universidad dijo que Saadat era una “doctora disfrazada de estudiante de primer año”. La madre y hermana de Saadat también murieron.

“He estado tratando de encontrar las palabras para describir cuán grande tragedia es para Canadá el derribamiento de este avión”, dijo en un tuit el periodista Muhammed Lila. “Decir que es enorme o masivo, no es suficiente”.

Irán ha invitado a Canadá, Ucrania, Estados Unidos y Francia a participar en la investigación del caso.