Instrucción, raza, nivel económico y humo de segunda mano

Una mejor educación promueve la salud al ayudar a las personas a evitar muchos riesgos para la salud ambiental, pero este beneficio puede no extenderse por igual a todas las razas y grupos étnicos cuando se trata del humo de segunda mano, sugiere un estudio de EE. UU.

En general, un mayor nivel educativo se asoció con menores probabilidades de exposición al humo de segunda mano en el trabajo, pero el efecto protector fue menor para las personas negras e hispanas, en particular, en comparación con los blancos, informan los investigadores en el Journal of Medical Research and Innovation.

"Históricamente, la suposición ha sido que la educación es la solución a las disparidades de salud, pero el ángulo que se pasa por alto es que otros recursos no promueven de manera similar la salud y el bienestar", dijo el Dr. Shervin Assari de la Universidad de Medicina Charles R. Drew y Science en Los Angeles, quienes dirigieron el estudio.

El capital financiero, las redes familiares y los recursos comunitarios también juegan un papel importante, dijo.

Como resultado, los negros altamente educados y las personas hispanas tienen más probabilidades de trabajar en empleos de menor calidad, lo que aumenta su exposición a factores ambientales como el humo de segunda mano, escribe el equipo del estudio.

Para examinar esta pregunta, Assari y sus colegas analizaron los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2015, que incluyó una muestra de casi 16.000 adultos empleados. La edad promedio de los participantes era de 43 años, con un promedio de 16 años de instrucción.

En general, un mayor nivel educativo se asoció con menores probabilidades de exposición al humo de segunda mano en el trabajo y de exposición diaria. Sin embargo, los no-blancos altamente educados aún tenían un mayor riesgo de exposición en comparación con los blancos, lo que resulta en un mayor riesgo de afecciones relacionadas con el tabaco, como enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y accidente cerebrovascular, concluyen los autores.

Los autores del estudio escriben que la publicidad en el punto de venta, los cupones y los descuentos también se dirigen a comunidades raciales y étnicas, particularmente en áreas de bajos ingresos. Esto conduce a mayores tasas de tabaquismo en estas comunidades, así como a una mayor probabilidad de exposición al humo de segunda mano.

Entender estas complejas relaciones entre educación, conductas de fumar, entornos de trabajo y características sociodemográficas puede ayudar a los encargados de formular políticas a diseñar intervenciones para fumar más efectivas, dijo Courtney Keeler, de la Universidad de San Francisco, que no participó en el estudio.