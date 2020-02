Británico diagnosticado con coronavirus se recupera

Un hombre de negocios de Inglaterra que contrajo el nuevo virus de China y puede haberlo propagado a través de sus viajes agradeció al Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña después de que se recuperó.

Steve Walsh emitió un comunicado el martes tras ser el foco de una intensa cobertura mediática una vez que se conoció que podría haber ayudado involuntariamente a difundir el nuevo coronavirus a Europa.

Walsh había entrado en contacto con el virus después de un viaje de negocios a Singapur en enero. Luego fue a una estación de esquí en los Alpes franceses, infectando potencialmente a otras personas antes de que le diagnosticaran el virus y lo hospitalizaran.

"Me gustaría agradecer al NHS por su ayuda y cuidado", dijo Walsh. "Aunque me he recuperado completamente, mis pensamientos están con otros que han contraído el coronavirus".

Cinco británicos que se quedaron con Walsh en un chalet en los Alpes han sido diagnosticados con el virus, incluido un niño de nueve años. Otro hombre que se quedó en la estación de esquí francesa se descubrió que fue infectado después de regresar a su casa en la isla española de Mallorca.

Su caso llevó a las autoridades sanitarias francesas a evaluar a otros 61 niños y familiares en el complejo y cerrar temporalmente algunas escuelas allí, pero todos dieron negativo.

Walsh dijo que tan pronto como se dio cuenta de que había estado expuesto a un caso confirmado del virus, habló con su médico y las autoridades de salud pública.

"Me aconsejaron que asistiera a una habitación aislada en el hospital, a pesar de no mostrar síntomas, y posteriormente me aislé en casa según las instrucciones", dijo. "Cuando se confirmó el diagnóstico, me enviaron a una unidad de aislamiento en el hospital, donde permanezco, y, por precaución, a mi familia también se le pidió que se aislara".

El virus ha infectado a más de 43,000 personas en todo el mundo y mató a más de 1,000, con la abrumadora mayoría de los casos en China. No está claro exactamente cómo se transmite, pero los expertos creen que se propaga principalmente por las gotas cuando las personas tosen o estornudan. Los funcionarios de salud advierten que puede tomar hasta 14 días de incubación para aquellos que han estado expuestos a mostrar síntomas.

La mayoría de las personas tienen síntomas leves, como fiebre y secreción nasal. Pero algunos desarrollan neumonía. Los que han caído gravemente enfermos han tenido más de 60 años de edad y con otros problemas de salud.

Walsh voló a Singapur para un evento del 20 al 22 de enero patrocinado por su empleador, Servomex. La compañía, con sede en la ciudad de Crowborough, a 35 millas al sur de Londres, fabrica sensores industriales vendidos en todo el mundo.

En un comunicado, Servomex dijo que estaba trabajando con las autoridades de salud pública "para garantizar el bienestar de nuestro personal y las comunidades y desear a cualquier persona con el virus una recuperación rápida y completa".

Europa ha informado sobre 43 casos de coronavirus confirmados.

Una mujer infectada en Rusia se recuperó y fue dada de alta del hospital, dijeron funcionarios locales.

Rusia detuvo la mayor parte de su tráfico aéreo a China, suspendió los trenes a China, cerró la frontera rusa con China y Mongolia y dejó de emitir visas de trabajo temporalmente a los ciudadanos chinos.