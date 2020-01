VIDEO INFO

SOURCE: VOA

STORY NUMBER:

DATELINE:

SOURCE: Foro Económico Mundial

STORY NUMBER: Cortesía

DATELINE: 01-14-2020

SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDBW59KCN

DATELINE: 01-13-2020

SOURCE: AFP

STORY NUMBER: V000_VID1317896_EN

DATELINE: 03-14-2019

SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDBAD3UX3

DATELINE: 12-17-2019

SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDBW5HGTN

DATELINE: 01-14-2020

SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDBWAB13B

DATELINE: 01-15-2020

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: MIERCOLES 01.14.20 – Foro económico Mundial emite reporte 2020 - LAURA

INTRO TEXT: Un informe publicado por el Foro Económico Mundial devela los mayores riesgos para la economía durante 2020. El reporte se publica previo a la quincuagésima reunión que tendrá lugar en Davos. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

SLUG: Foro económico Mundial emite reporte 2020

LIST NAMES / TIMES:

00:18 – 00:34

Borge Brende

Presidente Foro Económico Mundial

00:44 – 01:01

Emily Farnwoth

Foro Económico Mundial

01:14 – 01:26

Mirek Dusek

Presidente Foro Económico Mundial

01:27 – 01:47

Laura Sepúlveda

Voz de América

TRT: 01:47

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.

====

STORY NAME: Foro económico Mundial emite reporte 2020

SLUG: Foro económico Mundial emite reporte 2020

((INTRO SUGERIDO))

Un informe publicado por el Foro Económico Mundial devela los mayores riesgos para la economía durante 2020. El reporte se publica previo a la quincuagésima reunión que tendrá lugar en Davos. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

((OFF))

Cambio climático, seguridad en el ciberespacio, frustración entre ciudadanos de todo el mundo por situaciones políticas y económicas, y la fractura en la relación de algunas naciones, se han convertido en algunos de los grandes retos para el crecimiento económico mundial durante 2020.

((SOT))

Borge Brende

Presidente Foro Económico Mundial

1:58 "For the first time in 15 years, in our risk report, when you look at the 10 years outlook, climate change and environmental risks are 5 out to 5 when it comes to likeliness in the report. And 4 out to 5 when it comes to impact"

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

“Por primera vez en 15 años, en nuestro informe de riesgos, cuando observamos las perspectivas a 10 años, el cambio climático y los riesgos ambientales son 5 sobre 5, cuando se trata de probabilidad en el informe. Y de 4 sobre 5 cuando se trata de impacto”

((OFF))

Asuntos como la emisión de gases debe ser controlada, asegura el Foro Económico Mundial. Sanciones a empresas podrían ser una de las formas en las que se generaría impacto en las economías.

((SOT))

Emily Farnwoth

Foro Económico Mundial

25:26 "We know that global green house gas emission have been raising about 1,5% per year for last decade. What we need for the last decade is to king of the reduce them by 5% per year. So we have an enormous challenge ahead"

((TRANSLATION))

Voz de Mujer 1

"Sabemos que las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado aproximadamente 1,5% por año durante la última década. Lo que necesitamos para la última década es reducirlas un 5% por año. Así que tenemos un enorme desafío por delante"

((OFF))

La seguridad en internet ha sido también asunto de gran preocupación. Un tema que recientemente ha sonado con frecuencia por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

((SOT))

Mirek Dusek

Presidente Foro Económico Mundial

33:16 "For 2020 cyberattacks to critical infrastructure are top risk. We have been talking for a while and our cyber center in Geneva, recently published a report where they look at the number of cyberattacks and the trend is obvious, they are increasing, if you are a cyber professional this your bread in butter"

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 2

"Para 2020, los ataques cibernéticos a la infraestructura crítica son de alto riesgo. Hemos estado hablando durante un tiempo y nuestro centro cibernético en Ginebra recientemente publicó un informe en el que analizan el número de ataques cibernéticos y la tendencia es obvia, están aumentando"

((STANDUP))

Una de las piezas de infraestructura crítica a la que que el Foro hace referencia, es a los datos poseídos por prestadores del servicio de salud, en donde brechas existentes han expuesto la información de los usuarios. Estos temas álgidos para la economía mundial entrarán en la quincuagésima reunión del Foro que tendrá lugar la próxima semana en Suiza.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.