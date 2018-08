Forever Celia: Museo de la diáspora cubana

CELIA CRUZ

Billboard.com dio a conocer que "Forever Celia", una nueva exposición sobre Celia Cruz, será inaugurada en el Museo Estadounidense de la Diáspora Cubana de Miami, en octubre.

Omer Pardillo-Cid, ejecutor de The Celia Cruz Estate, dijo que "esta es la primera vez que el público podrá ver todas las cosas de Celia en un solo lugar".

Una exhibición anterior sobre Cruz fue organizada por el Museo Nacional de Historia de EE.UU. del Smithsonian con la participación de Pardillo.

La instalación cubrirá seis décadas de la carrera de Celia Cruz, desde sus primeros días con la Sonora Matancera, en Cuba.

GREASE IS THE WORD

Recientemente, las estrellas de "Grease", Olivia Newton-John y John Travolta, conmemoraron el cuadragésimo aniversario de su clásica película musical sobre adolescentes en la ficticia escuela media Rydell High.

WHAT WILL THEY SAY?

La pareja posó para las cámaras y mostró algunas rutinas de baile durante una proyección de la cinta realizada en Beverly Hills organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Newton-John interpretó a Sandy en la película de 1978 junto a Travolta, que hizo el papel de Danny.

TELL ME MORE

También asistieron al evento los coprotagonistas Didi Conn, que interpretó a Frenchie y Barry Pearl, que hizo el papel de Doody, de los T-Birds.

La película fue adaptada de un musical de Broadway y contó con una banda sonora de éxitos como "Summer Nights" y "Hopelessly Devoted to You".