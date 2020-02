Filipinas reporta 1a muerte coronavirus fuera de China

China intensificó las medidas para contener la epidemia de coronavirus y apuntalar una economía afectada por las restricciones de viajes y el cierre de negocios el domingo cuando se reportó la primera muerte por la enfermedad fuera del país.

Un hombre chino de 44 años de la ciudad central de Wuhan, el epicentro de la epidemia, viajó a Filipinas y murió el sábado en un hospital de Manila, dijo el Departamento de Salud de Filipinas.

Unas 304 personas han muerto en China, dijo el domingo la Comisión Nacional de Salud del país. Las infecciones en China aumentaron a 14.380 a partir del sábado, después de su mayor aumento diario, agregó la comisión.

Se han reportado al menos otros 171 casos en más de dos docenas de otros países y regiones, incluidos Estados Unidos, Japón, Tailandia, Hong Kong y Gran Bretaña.

Beijing se enfrenta a un creciente aislamiento a medida que los países introducen restricciones de viaje, las aerolíneas suspenden los vuelos y los gobiernos evacuan a sus ciudadanos, con el riesgo de empeorar la desaceleración de la segunda economía más grande del mundo.

El banco central de China dijo que inyectaría una cantidad considerable de 1.2 billones de yuanes ($ 173.8 mil millones) de liquidez en los mercados a través de operaciones de adquisiciones temporales de activos el lunes mientras el país se prepara para reabrir sus mercados de valores después de un feriado extendido del Año Nuevo Lunar.

Las autoridades se han comprometido a utilizar diversas herramientas de política monetaria para garantizar que la liquidez siga siendo razonablemente amplia y para apoyar a las empresas en dificultades.

China Evergrande Group, el tercer desarrollador inmobiliario más grande del país, dijo en una nota interna el domingo que extenderá sus vacaciones del Año Nuevo Lunar hasta el 16 de febrero y suspenderá los trabajos de construcción en todos sus 1,246 sitios hasta el 20 de febrero.

En Beijing, algunos centros comerciales permanecían abiertos, pero el personal estaba afuera ofreciéndose a tomar las temperaturas de los clientes. Muchas otras tiendas y cafés en la capital decidieron cerrar.

"No podemos trabajar y no tenemos ingresos. Prefiero trabajar que quedarme en casa y no hacer nada ”, dijo el trabajador de un restaurante de 32 años Wu Caixia en la capital.

RESTRICCIONES DE VIAJE, EVACUACIONES

Las autoridades pusieron en cuarentena a Wuhan y a la provincia de Hubei, cerrando carreteras y cerrando el transporte público.

Wuhan, donde se cree que el virus surgió a fines del año pasado en un mercado que comercializa ilegalmente vida silvestre, estaba a punto de abrir dos nuevos hospitales para pacientes con virus, informaron la emisora estatal CCTV y la agencia de noticias Xinhua. Una de las instalaciones se construyó en ocho días, agregaron.

El virus ha interrumpido una serie de eventos deportivos en China. Los organizadores de la serie totalmente eléctrica de Fórmula E dijeron el domingo que habían abandonado los planes para una carrera en la ciudad de Sanya el próximo mes.

Los datos chinos sobre la cantidad de infecciones y muertes sugieren que el nuevo coronavirus es menos mortal que el brote del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) 2002-03, que mató a casi 800 personas de las aproximadamente 8,000 que infectó, aunque esas cifras pueden evolucionar rápidamente.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote como una emergencia de salud pública de preocupación internacional, pero dijo que no se necesitan restricciones globales de comercio y viajes.

Sin embargo, una serie de países han incrementado los controles fronterizos. Singapur y Estados Unidos anunciaron el viernes medidas para prohibir a los extranjeros que han estado recientemente en China ingresar a sus territorios, y Australia hizo lo mismo el sábado.

Rusia introdujo restricciones de visa y comenzará a evacuar a ciudadanos rusos el lunes y martes, informaron las agencias de noticias Interfax y TASS.

Filipinas amplió su prohibición de viajar para incluir a todos los extranjeros provenientes de China, ampliando una restricción anterior que solo cubría a los de la provincia de Hubei. Indonesia también prohibió a los visitantes que han estado en China durante 14 días.

Más de 100 alemanes y familiares aterrizaron en Frankfurt el sábado después de ser evacuados de Wuhan. Alrededor de 250 indonesios también fueron evacuados de Hubei.

Japón planea enviar otro avión alquilado a mediados de semana o más tarde para traer de vuelta a los japoneses que todavía están en Hubei, dijo el domingo su ministerio de Relaciones Exteriores.

Japón ha prohibido a los extranjeros que han estado en Hubei ingresar al país. Corea del Sur impondrá una prohibición de entrada similar a partir del martes, dijo el primer ministro surcoreano, Chung Sye-kyun.